Vurderte risikoen for brann i millionbygget som lav

Sorteringsanlegget til IVAR, som var et av verdens mest avanserte, sorterte restavfallet til hundretusenvis av mennesker. Rundt 8000 tonn plast i året som kunne resirkuleres.

Avfall som nå ikke kan sorteres og resirkuleres, men må brennes.

I en risikovurdering fra april 2015 skrev konsulentselskapet Branncon at risikoen for brann «ikke øker dersom IVAR avfallssorteringsanlegg etableres».

Branncon var engasjert av IVAR på vegne av Forus Miljøpark. De skulle gjøre branntekniske vurderinger av fire avfallsanlegg som ligger tett på hverandre på Forus utenfor Stavanger.

Et av disse anleggene var sorteringsanlegget som brant forrige fredag.

Anlegget var ikke bygget på tidspunktet risikovurderingen ble gjort, men byggingen startet snaue ni måneder etterpå – i januar 2016.

«Lite sannsynlig»

Brannen startet i en haug med papiravfall som var kildesortert i private hjem. Dette går fram av meldinger som IVAR har sendt til eierkommunene, og som Aftenbladet har fått tilgang til.

IVAR er det interkommunale selskapet som tar seg av renovasjonen i Sør-Rogaland.

I 2015 vurderte imidlertid Branncon det som «lite sannsynlig» at en brann i avfall ville få lov til å utvikle seg.

Grunnen var at slokkesystemet ville kontrollere eller slokke brannen, ifølge rapporten.

Likevel var det dette som skjedde forrige fredag: Det gassbaserte slokkesystemet ble utløst, men brannen fikk utvikle seg likevel, ifølge meldingene som Aftenbladet omtalte.

NRK har tidligere skrevet om branneksperten som advarte mot bruk av gass som slokkemetode i sorteringsanlegget. På tidspunktet risikovurderingen ble gjort i 2015 var det ennå ikke bestemt hvilket slokkesystem de skulle gå for.

I 2015 vurderte også Branncon konsekvensene av en brann i avfall til å være «middels». Konsulentselskapet konkluderer dermed med at risikoen for brann er «akseptabel» og gir anlegget grønn farge, i stedet for gul eller rød.

Branncon var også selskapet som fikk jobben med å lage et brannkonsept for bygget.

Storbrannen var synlig på lang avstand. Her fra et rutefly på vei mot Sola Lufthavn. Foto: NRK

Vil gjøre nye vurderinger

IVAR har ikke hatt tid til å kommentere den aktuelle risikorapporten.

Ingrid Nordbø, administrerende direktør, sa – ifølge Aftenbladet – på et ekstraordinært styremøte at man gjennomgående valgte de dyreste og beste løsningene da man bygde anlegget.

– Jeg jobbet ikke i IVAR da det ble bygget, men mitt inntrykk av byggherrens holdning er at her skal det ikke spares på noe. Nå når vi har gravd oss tilbake i beslutningsdokumentasjonen, er fortsatt mitt inntrykk at det er tilfellet, sier hun.

Videre orienterte hun om at IVAR vil se på alle vurderinger av slokkeanlegg på nytt og varsler en uavhengig undersøkelse.

Til NRK sier hun at hun ikke ønsker å spekulere i når man vil være i ordinær drift igjen, men det vil ta tid:

– Det vil gå flere måneder, kanskje år, sier Nordbø.

Ingrid Nordbø er administrerende direktør i IVAR. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Etterforsker fremdeles

Politiet etterforsker fremdeles storbrannen.

Det opplyser fungerende seksjonsleder for etterretning og etterforskning ved Sørvest politidistrikt, Hege Aase Andreassen, til NRK.

De driver fremdeles avhør, samt at de henter inn overvåkningsvideoer.

Vidar Kristoffersen, som er daglig leder i Branncon, sier til NRK at han ønsker å svare på alle spørsmål rundt deres vurderinger, men vil avvente granskingen som pågår.

Han ønsker ikke å kommentere saken videre.

Brannen i søppelanlegget til IVAR på Forus har blitt filma av mange. Du trenger javascript for å se video. Brannen i søppelanlegget til IVAR på Forus har blitt filma av mange.

700 millioner

Ettersorteringsanlegget på Forus er et av verdens mest moderne anlegg for restavfall.

Siden åpninga i 2019, har anlegget gjort at 350.000 innbyggere kunne slutte å sortere plast og heller kaste det rett i restavfallet.

Anlegget har kostet over 700 millioner kroner å bygge, og har sortert ut omtrent 8000 tonn plast i året. Plastavfallet blir resirkulert og solgt videre til plastindustrien som råvare.