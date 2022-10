Barn og unge måtte løpe for livet.

Andre søkte dekning i butikker og barer.

Enorme folkemengder brøt ut i panikk under Halloween-feiringen i Seoul lørdag.

154 personer, inkludert en norsk statsborger, døde i folkemassene.

Hva skjedde?

Foto: Lee Jin-man / AP

NRK har forsøkt å kartlegge hvordan tragedien i Seoul utfoldet seg. For å gjøre dette har vi kartlagt video, bilder og meldinger fra nyhetsbyråer og på sosiale medier.

Vi gjør oppmerksom på sterke bilder.

Tusenvis var lørdag samlet i Itaewon-distriktet for å feire Halloween. Det populære distriktet midt i Seoul er kjent for sitt uteliv og mangfold. Vitner forteller at det var lite politi og sperringer i gatene. Rundt klokken 19.40 lokal tid – 13.40 norsk tid – stormer en stor folkemengde inn i sidegatene til hovedgaten Itaewon-ro. Der blir mange sittende fast den neste halvannen timen, ifølge den koreanske avisen Korea Herald. De første meldingene om tragedien kommer i 17-tiden, norsk tid. 50 personer skal ha fått hjertestans i Itaewon, ifølge det lokale nyhetsbyrået Yonhap. Klokken 20.00 skal så mange som 100.000 personer skal ha vært i området. En halvtime senere deles videoer av at flere titalls personer får livreddende førstehjelp på gaten utenfor hotellet Hamilton . Vitner forteller at det var vanskelig å puste i folkehavet. Folk får panikk. De presser i alle retninger for å komme seg ut. Klokken 21.00 En 14 år gammel jente ringer politiet mens hun gjemmer seg i en skobutikk. De forsikrer henne om at situasjonen snart er under kontroll.

– En tsunami

Men situasjonen er langt fra under kontroll.

Folk på stedet forteller at på ett sted i hovedgaten, var det bare fire politibetjenter.

Indiske Nuhyin Ahmed forteller til avisen The New York Times at folkemengden dyttet folk i alle retninger.

– Det føltes som en tsunami, sier han.

Én video delt på sosiale medier viser hundrevis av personer som sitter fast i et trangt smug.

Redningsarbeidere prøver desperat å dra folk ut av massene.

Lokale butikkeiere i utelivsområdet har fortalt nyhetsbyrået AFP at det aldri før har vært så mange mennesker med på den årlige feiringen av allehelgensaften.

Politiet sier at de ikke var forberedt på så stort oppmøte.

Sidegatene til Itaewon-ro blir flaskehalser som folk ikke kommer seg ut av.

Klokken 22.00 I sidegatene til Itaewon-ro er trykket intenst. Flere kveles mens de prøver å komme seg i sikkerhet. Politi og ambulanser strømmer til for å hjelpe. Det er kaotiske scener. Mange mister livet i sidegatene. Mange blir skadet. Redningsmannskaper bærer livløse personer ut i hovedgaten. Arbeidet fortsetter gjennom natten. Totalt 154 personer mistet livet, inkludert en norsk statsborger.

De aller fleste avdøde var personer mellom 20 og 30 år. Majoriteten var kvinner.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol erklærer nasjonal landesorg etter å ha besøkt åstedet.

Men det blir ikke umiddelbart klart hvordan en hendelse som dette kunne skje.

Foto: YELIM LEE / AFP

Et provisorisk likhus blir satt opp ved siden hovedgaten, frem til de avdøde kan bli identifisert.

Samfunnshuset Hannam-dong melder søndag ettermiddag at 4024 personer fremdeles er savnet.