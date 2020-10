Stavanger og Bergen kan få verdens første elflyrute

– Dette kan høres ut som en fantasidrøm, men det er i høyeste grad en realitet, sier teknologispesialist i Green Future Jan Otto Reimers.

Med dagens batteriteknologi skal det være mulig med kommersielle flyruter innen få år, ifølge rapporten de har laget på vegne av blant annet Avinor.

FORBEREDT: Jan Otto Reimers i Green Future tror de første testflyene skal være i luften innen tre år. Foto: Arild Eskeland / NRK

De mener at testflygingene av elektrisk fly mellom Stavanger og Bergen skal være i gang i løpet av 2023. Passasjerer skal kunne fly elektrisk mellom byene i 2025.

Målet er at alle innenriksreiser skal være elektriske innen 2040.

Må satse bærekraftig

Planen ble presentert av Green Future på bærekraftskonferansen Pionér i Stavanger onsdag.

I tillegg til Avinor har Aircontact group, Berg Hansen, Sparebanken Vest og Næringsforeningen i Stavanger-regionen vært med å bestille rapporten.

Strekningen mellom Stavanger og Bergen skal være egnet til å være først ut med elfly på grunn av avstanden og alternative landingssteder.

POSITIV: Direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen Harald Minge mener strekningen mellom Stavanger og Bergen er godt egnet for elfly. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er et stort trafikkgrunnlag mellom de to vestlandsbyene. Både fra næringslivet og turismen, sier direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen Harald Minge.

Stavanger lufthavn jobber med å få nok kraft tilgjengelig på flyplassen til elflyene står klare.

Rapport: Elektriske passasjerfly kan være ferdig utviklet innen... Ekspandér faktaboks Fly med en kapasitet på 6 til 19 passasjerer vil kunne være tilgjengelige for kommersielle ruter rundt 2025.

Fly med kapasitet på 20 til 70 passasjerer, vil kunne være kommersielt tilgjengelig rundt 2030. Kilde: Green Future sin rapport «Electric Aviaton in Norway».

– Dette er viktig for hele luftfarten. Luftkraft må bli mer bærekraftig, sier lufthavndirektør Anette Sigmunstad.

KLAR: Lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn Anette Sigmundstad er forberedt på at elfly kan fly fra flyplassen innen få år. Foto: Arild Eskeland / NRK

Kan bli først i verden

Dersom planen blir en realitet, kan Norge bli et av de første landene til å ta i bruk elektriske rutefly.

Avinor og Luftfartstilsynet foreslo til regjeringen i mars at Norge skal være pådriver og arena for utvikling, testing og tidlig implementering av elfly.

– Jeg er glad vi er ambisiøse, for vi vet at vi trenger fly i Norge. Å få klimavennlige fly med nullutslipp er en enorm mulighet, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

STOR MULIGHET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tror klimavennlige fly kan være fremtiden. Foto: Olav Juven / NRK

Årlig er utslippet til innenlands flyreiser 1,3 millioner tonn Co2-ekvivalenter.

– Om alle fly blir elektriske kan dette tallet reduseres til null, sier Reimers.

Han mener at Norge har gode forutsetninger for utvikling av elektrisk luftfart på grunn av tilgangen til fornybar elkraft og det velutviklede kortbanenettverket.

Elflyprosjekt skrinlagt i vår

Widerøe er et av flyselskapene som vil investere i elfly. I fjor gikk de inn i et samarbeid med industriselskapet Rolls-Royce og flyprodusenten Airbus om å utvikle framtidas nullutslippsfly. I april ble det kjent at flyprodusenten skrinlegger prosjektet.

FLYVENDE LAB: Airbus og Rolls-Royce har kansellert prosjektet av E-Fan X. Det innebar å bytte ut en av de fire motorene på et BAE 146 med en elektrisk motor og teste hybridteknologi i luften. Foto: Illustrasjon / Airbus

Likevel har Reimers troen på at prosjektet deres vil bli en realitet.

– Det er stor interesse for dette fra både europeiske og amerikanske myndigheter. Selv om koronasituasjonen gir utfordringer må vi fortsatt jobbe med fremtidsrettede løsninger.

Billigere flybilletter

Elektriske fly kan gjøre det mulig å utnytte flere av flyplassene i Norge. Det kan føre til flere regionale flyginger, mener Reimers.

– Etter hvert kan flyruter sammenlignes med bussruter vi har i dag.

Flybillettene kan også bli billigere.

– Elektrisitet er rimeligere enn drivstoff. I tillegg blir vedlikeholdet av elfly enklere, og driftssikkerheten er høyere slik at kostnadene blir lavere, forteller Reimers.