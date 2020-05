Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Bransjen har det knalltøft. Alt er snudd på hodet og alle planer skyves, men målet er det samme, sier direktør for strategisk utvikling i Widerøe, Andreas Kollbye Aks, til NRK.

Widerøe har satt seg hårete mål når det gjelder fly og klima. I løpet av 10-15 år må selskapets aldrende kortbaneflåte skiftes ut. Planen er at det skal skje med fly som slipper ut null eller nesten null klimagasser – avhengig av hvor langt du skal fly.

Men den siste tiden har koronapandemien stjålet det meste av oppmerksomheten.

– Først og fremst er vår jobb nå å redde Widerøe, arbeidsplasser og kritisk infrastruktur, sier Aks.

Før korona var ambisjonen å få på plass minst én kommersiell rute med nullutslippsfly innen 2030. Det var en krevende ambisjon allerede da. Riktignok finnes det elektriske fly, men ikke av den størrelsen Widerøe trenger. Det må forskes, utvikles, testes og sertifiseres.

– Er det fortsatt målet å fly minst én rute uten utslipp i 2030?

– Ja, det er fortsatt målet. Så er vi alle i bransjen påvirket av koronasituasjonen her og nå, men vi tåler en forsinkelse, sier Aks.

AMBISJONER: Direktør for strategisk utvikling i Widerøe, Andreas Aks, ønsker å selge flybilletter med null utslipp innen 2030. Foto: Hallvard Norum / NRK

Teknologiprosjekt ble skrinlagt

Forsinkelser kan det bli. Widerøe inngikk i fjor et samarbeid med industriselskapet Rolls-Royce om å utvikle framtidas nullutslippsfly. Deler av den nye teknologien jobbes fram ved selskapets avdeling i Trondheim.

I april ble det så kjent at Rolls-Royce og flyprodusenten Airbus skrinlegger pilotprosjektet E-Fan X. Dette gikk ut på å teste hybridteknologi, altså en kombinasjon av elektriske og bensindrevne motorer i et tradisjonelt fly.

Administrerende direktør i Rolls-Royce Electric Norway, Sigurd Øvrebø, sier kanselleringen vil få effekter:

Sigurd Øvrebø er administrerende direktør i Rolls-Royce Electric Norway. Foto: Rolls-Royce

– I 2019 var alle tekniske ledere enige om at man skulle satse tungt på elektrifisering av fly. Men med den situasjonen man har i 2020, ser man at veldig mange av de globale prosjektene er terminert, inkludert E Fan X. Man kommer mye seinere til markedet med ny teknologi, det er det ingen tvil om, sier Øvrebø til NRK.

– Hva betyr mye senere? Snakker vi år?

– Ja, da snakker vi år.

Han understreker at selv om E-Fan X ble stoppet, har ikke alt stoppet opp. Prosjektet med Widerøe fortsetter, og avdelingen i Trondheim vil fortsette med teknologiutvikling og testing av komponenter gjennom 2020.

Hva som skjer videre er mer usikkert.

– Det er knalltøft akkurat nå, men ønsket og viljen til å fortsatt tenke null- og lavutslipp er der fortsatt. Hvor fort det går, får vi se, sier Øvrebø.

– Det er veldig gledelig å se at Rolls-Royce prioriterer vårt samarbeid og holder blikket også på det som skal skje etter krisen, sier Aks i Widerøe.

Også vestlandsrute kan bli forsinket

Det finnes også dem som har enda mer krevende ambisjoner enn Widerøes 2030-mål. På Vestlandet har flere aktører gått sammen om å opprette Norges første kommersielle elfly-rute mellom Sola og Flesland innen 2023.

Administrerende direktør Harald Minde i Næringsforeningen i Stavanger-regionen innrømmer at det målet nå framstår som noe ambisiøst.

– Poenget var å sette oss et tøft mål for å akselerere utviklingen. Vi kommer ikke til å se det som noe nederlag om det blir i 2024 eller 2025, sier Minde til NRK.

– Vet ikke hvor lenge krisen vil påvirke oss

PÅ TEGNEBRETTET: Svenske Heart Aerospace jobber for å ha dette flyet, et 19-seters passasjerfly med helektrisk drift, klart til avgang i løpet av 2025. Foto: Illustrasjon / Heart Aerospace

Det er ikke bare gigantene innen luftfart som snuser på en framtid på strøm. Flere små selskaper rundt om i verden har satt seg som mål å bygge små, elektriske passasjerfly. Et av dem er svenske Heart Aerospace.

OPTIMIST: Grunnlegger og sjef for svenske Heart Aerospace, Anders Forslund, tror ikke koronapandemien vil gjøre markedet dårligere for elfly. Foto: Heart Aerospace

– Vi vet ikke hvor lenge krisen vil påvirke oss. Vi har merket noen forstyrrelser hos underleverandører og ligger noen måneder etter skjema, sier grunnlegger og leder av Heart, Anders Forslund til NRK.

Selskapet han startet i 2018 har 12 ansatte og hovedkontor i Göteborg. Planen er å ha et 19-seters helektrisk fly ferdig produsert og sertifisert i løpet av 2025.

– Jeg vil ikke spekulere i hvor stor forsinkelsen blir til slutt, men jeg tror ikke det blir noe dramatisk, sier han.

Spørsmålet er imidlertid hvordan flybransjen vil se ut etter koronakrisen når store deler av verden er drillet i hjemmekontor og digitale møter.

– Vi ser nå at nasjonale myndigheter i flere land går inn og beskytter de små, regionale rutene som vi har tenkt å fokusere på. Så jeg tror det markedet vil være der selv i et scenario der flymarkedet generelt skulle være mindre enn det vi har hatt, sier Forslund.

Avinor holder på 2040-mål

I mars overleverte Avinor sammen med Luftfartstilsynet et forslag til program for introduksjon av elfly og hybridfly i Norge til Samferdselsdepartementet.

I rapporten foreslås det at Norge innfører et nasjonalt mål om at all innenriks luftfart i Norge er elektrifisert innen 2040 og at utslippene kuttes med 80 prosent.

Grunnen til at utslippene ikke ventes å forsvinne helt, er at «elektrifisert» omfatter både rene elfly og hybridfly (se faktaboks).

Avinor mener 2040-målet, koronapandemi til tross, foreløpig ikke er i fare.

Olav Mosvold Larsen leder klimaprogrammet i Avinor. Foto: Avinor

– Nei, dette er et langt utviklingsløp. Vår visjon om at norsk innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040 står fast, sier leder for klimaprogrammet i Avinor, Olav Mosvold Larsen, til NRK.

Han mener det er for tidlig å si akkurat hvor store konsekvenser koronapandemien får for luftfarten og utviklingen av renere fly.

– Det er argumenter som taler for både økt og redusert utviklingshastighet av elektrifiserte fly de neste årene. Aktørene er nok også ulikt påvirket, blant annet avhengig av hvilke markeder de har aktiviteter i, sier Larsen.