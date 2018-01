Statoil-direktør fikk pris

Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil ble tirsdag kveld tildelt Norsk Petroleumsforening sin pris for 2017. Øvrum får prisen for sitt arbeid med å tenke nytt innen sikkerhet, og å få ned kostnadene slik at Statoil kan investere i prosjekter, selv med lav oljepris.