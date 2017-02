Flesteparten er permittert

Fra og med tirsdag er de fleste ansatte hos stålverket Nomac på Jørpeland permittert, skriver Strandbuen. Bedriften har rundt 70 ansatte. Grunnen er få ordrer. Etter at Scana Steel Stavanger AS gikk konkurs, var det Nomac som overtok og startet opp igjen stålverket. Nå er det klart at også Nomac har likviditetsproblemer.