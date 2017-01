Leter etter nye løsninger for Stålverket

Onsdag denne uken kom nyheten om at Stålverket på Jørpeland er konkurs igjen. Dette er den andre konkursen på to år for den over ett hundre år gamle hjørnesteinsbedriften.

Bostyrer Leif Inge Håland jobber nå på høygir for å få inn nye eiere.

Bostyrer Leif Inge Håland håper på en avklaring om Stålverkets fremtid i løpet av neste uke. Foto: Anders Fehn

– Vi har fått noen henvendelser, så får vi se om noen kommer med et bud, sier han.

3. januar i år ble nesten alle de rundt 70 ansatte permittert på grunn av ordremangel, før konkursen denne uken.

Hvorvidt det vil være mulig å holde liv i stålverket i fremtiden er foreløpig uklart ifølge Håland.

– Det gikk jo mindre enn to år med drift før en ny konkurs. Så det gjenstår å se. Men noe form for virksomhet bør det være grunnlag for.

– Ble for tungt

Det var Hogne Fjellanger som kjøpte det tradisjonsrike stålverket og fortsatte driften med det nye selskapet Nomac AS etter forrige konkurs. Det har vært lyspunkter, og i fjor hadde de flere store kontrakter hvor de blant annet produsert vindmøller.

Fjellanger har stått på for arbeidsplassene ved verket, men tar selvkritikk for at det ikke gikk.

– Det ble for tungt. Vi har en gammel arbeidsplass som vi skal få opp i morderne former. Det er mange ting vi kanskje ikke gjorde riktig, sier han.

Haster med avklaring

Hogne Fjellanger kjøpte Stålverket etter forrige konkurs. Han tar selvkritikk for at ting endte med konkurs også denne gang. Foto: Anders Fehn

I oktober i fjor kjøpte Terje og Magnar Ur stålverkstomten. De hadde tro på framtiden, men nå må de jobbe for å få inn ny virksomhet.

– Nå må vi snu oss rundt og se hvilke muligheter som finnes. Om det er mulig å få inn andre aktører, sier Terje Ur.

Men om det er håp for Stålverket i fremtiden er han ikke sikker på.

Ifølge bostyrer Håland haster det med å få en avklaring med nye eiere for å sikre verdiene.

– Det er store kostnader å holde en minste drift i gang. Vi håper på en avklaring i løpet av neste uke, sier Håland.