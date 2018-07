Stakk av etter påkjørsel

I ettermiddag rykket politiet i Haugesund ut etter melding om en påkjørsel i Strandgata. Det viste seg at noen hadde kollidert med en parkert bil og stukket av. Vaktsjef Endre Knudsen ved Haugesund politistasjon sier til Haugesunds Avis at de har en mistanke om hvem som kjørte på bilen, men at de oppfordrer vedkommende til å melde seg.