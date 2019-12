Sola-drapet: To av de siktede erkjenner å være involvert i drapet

– Det pågår en omfattende etterforskning, og politiet vil derfor ikke gå nærmere inn på hva de siktede har forklart i avhør, opplyser påtaleansvarlig i politiet, Lars Ole Berge.

Den ene av de to siktede som har erkjent å ha vært involvert i drapet, sitter i et fengslingsmøte i Stavanger tingrett. Den andre skal møte i retten senere i dag.

Fengslingsmøtet for den tredje siktede blir ikke gjennomført før fredag. Siktede skulle opprinnelig i fengslingsmøte klokken tolv i dag. Men politiet opplyser at de trenger mer tid for å sjekke vedkommende inn eller ut av saken.

Mannens forsvarer i går, advokat Aleksander Steinsvåg, opplyste i går at klienten ikke erkjenner straffskyld.

Aleksander Steinsvåg representerer en av de tre siktede. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I går ble en bil hentet opp fra sjøen ved Ølberg kai. Politiet bekrefter nå at bilen tilhørte avdøde. NRK har tidligere fortalt at de bilen ble dumpet i sjøen.

– Skjønte noe var feil

NRK har vært i kontakt med et familiemedlem til avdøde.

– Da de første meldingene begynte å komme mandag morgen etter at han ikke kom på jobb, så skjønte vi at noe var feil, sier familiemedlemmet.

Knut Lærum representerer en av de to siktede, som har erkjent å ha vært involvert i drapet. Her er han sammen med politiadvokat Christine Kleppa under fengslingsmøtet i morges. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Ifølge familiemedlemmet pleide 44-åringen alltid å ringe og orientere familien om noe var galt. De visste alltid hvor han var. At han nå er blitt drept, finner de helt ubegripelig og ufattelig.

– Det er ordene som beskriver det best. Situasjonen er veldig, veldig spesiell.

– Prøvde å stjele bilen til avdøde

Etter det NRK kjenner til har politiet en klar teori om motivet:

De mener drapet skal være utløst av at de siktede prøvde å ta bilen fra 44-åringen i nærheten av en togstasjon på Jæren, sør for Bryne hvor han bodde.

Her hentes bilen til den drepte 44-åringen opp fra sjøen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

De siktede kom med toget, og var på jakt etter et kjøretøy. 44-åringen skal deretter ha blitt tatt med av de siktede i sin egen bil, kan NRK erfare.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde, sier Berge.

Politiet opplyser i en pressemelding at de fortsetter arbeidet med å innhente informasjon i saken. De går gjennom elektroniske spor og foretar andre undersøkelser.

Den avdøde 44-åringen ble funnet død på Regestranden mandag ettermiddag. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Undersøker om avdøde var forsøkt påtent

Politiet har ikke mottatt obduksjonsrapport, og kan derfor ikke si noe sikkert om avdødes identitet eller dødsårsak.

– Dette vil vi gå ut med i samråd med de pårørende, så snart rapporten er klar.

I går kunne NRK fortelle at politiet undersøker om drapsofferet ble forsøkt påtent.

Etter det NRK får opplyst skal mannen ha blitt funnet med tydelige brannskader som kan stamme fra at han skal ha blitt forsøkt påtent.