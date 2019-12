NRK erfarer: Politiet undersøker om drapsofferet ble forsøkt påtent

Den 44 år gamle mannen ble søndag ettermiddag meldt savnet av familien sin. Nesten et døgn senere ble han funnet død på Regestranden i nærheten av Stavanger lufthavn.

Onsdag morgen opplyste politiet at tre menn i 20-årene har blitt pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, men ønsker ikke å kommentere dødsårsaken.

Etter det NRK får opplyst skal mannen ha blitt funnet med tydelige brannskader som kan stamme fra at han skal ha blitt forsøkt påtent.

– Når det gjelder hvilken tilstand avdøde ble funnet i, så kommer vi ikke til å si noe om dette, sier politiadvokat Lars Ole Berge til NRK.

Den første mannen ble pågrepet tirsdag kveld, mens de to andre ble pågrepet natt til onsdag.

POLITIADVOKAT: Lars Ole Berge i politiet fortalte på en pressekonferanse at de forbereder avhør med de to andre siktede i løpet av dagen. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Alle de tre mennene bor i Rogaland og beskrives av politiet som kjenninger fra tidligere forhold. Berge sier til NRK at én av de siktede har blitt avhørt.

– Avhøret av den ene vil foregå ytterligere i dag. Det er planlagt avhør av de to andre, og det vil bli igangsatt i løpet av relativ kort tid, sa Berge til NRK onsdag ettermiddag.

Av hensyn til etterforskningen er politiet i Stavanger tilbakeholdne med detaljer, men Berge bekrefter at det har blitt gjort viktige beslag i saken.

44-åringen var savnet i nærmere et døgn før han ble funnet, men politiet tror de vet dødstidspunktet. De ønsker ikke å kommentere hva som er åstedet.

– Vi har naturligvis fått informasjon om dødstidspunktet. Det er en sentral del av etterforskningen, sier Berge.

Tidligere straffedømte

Minst to av de siktede mennene er straffedømt flere ganger de siste årene, blant annet for biltyveri, vold og innbrudd.

En av de tiltalte ble i 2013 dømt for vold og trusler mot politiet. Den samme mannen er også dømt for flere tilfeller av vold mot kvinner. I 2016 ble han bl.a. dømt for å stikk en kvinne med saks.

Den andre straffedømte mannen som nå er siktet er tidligere dømt for en rekke innbrudd. Ifølge dommene har han flere ganger stjålet biler.

I 2013 ble han dømt for å ha tent på en bygning. Bygningen ble totalskadet i brannen.

Erkjenner ikke straffskyld

Aleksander Steinsvåg og Per Ragnar Holter-Andersen forsvarer hver av de to personene som ble pågrepet i natt. Klienten til førstnevnte ble avhørt onsdag kveld.

– Han benekter straffskyld og motsetter seg varetektsfengsling. Noe mer om det han har fortalt i avhøret vil jeg ikke si noe om, sier Steinsvåg til NRK.

Aleksander Steinsvåg forsvarer den ene av de tre sikta i saken. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Hvordan går det med din klient?

– Det er klart han har det tøft når han ikke erkjenner straffskyld, sier advokaten.

Advokat Knut Lerum representerer den av de tre siktede som var i avhør i natt.

– Han er fortvilet. Min klient er i en krisesituasjon, sier Lerum. Han vil foreløpig ikke uttale seg om hvordan klienten stiller seg til siktelsen

Kartlegger bevegelser

Etter det NRK erfarer jobber politiet ut ifra en teori om drapet skjedde i forbindelse med at de tre mennene prøvde å ta bilen til 44-åringen. Berge ønsker ikke å kommentere dette, men sier at saken etterforskes bredt.

SØK I VANN: To dager etter at mannen ble funnet på Regestranden, ble bilen funnet under vann noen kilometer unna. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiet jobber nå for å skaffe seg oversikt over bevegelsene til de forskjellige partene. Etter det NRK erfarer skal de siktede mennene ha oppholdt seg på en togstasjon i området før bilen ble stjålet.

– Det som gjelder fornærmedes bevegelser og de siktedes bevegelser er naturlig nok av stor interesse for etterforskningen, men vi kommer ikke til å gå ut med detaljer rundt dette så tidlig i saken, sier politiadvokat Berge til NRK.

44-åringens bil ble onsdag formiddag funnet i vannet ved Ølberg kai. Bilen ble etterlyst av politiet etter at mannen ble funnet drept mandag.