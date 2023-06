– Jeg tror ikke det skal så mye til for at huset kan leies ut, sier Andreassen.

Han bruker boligen som pendlerbolig fordi han har en 20 prosent stilling som prest på Utsira. Resten av tiden står den tom.

Da bor han og familien på Karmøy.

– Det er en velfungerende fritidsbolig, men vi må nok få inn ei varmepumpe og isolere bedre hvis en flyktningfamilie kan ha nytte av den, sier Andreassen.

For ham er det viktig å kunne få et annet sted å bo de dagene i måneden han er på jobb.

– Da kunne vi leid ut, sier han.

Einar Andreassen bruker huset som pendlerbolig. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Det er nettopp slike som Einar Andreassen regjeringen er på jakt etter.

Derfor lanserer de i dag boligdugnaden.no . Dette er et tiltak for å få flere private til å leie ut. Flyktningsituasjonen har ført til at det lokale utleiemarkedet snart er tømt for boliger flere steder.

– Det er både flyktninger, studenter og andre som trenger å leie bolig, sier kommunal – og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Utsira har bosatt flest

I fjor tok norske kommuner imot 31.000 flyktninger.

På Utsira bor det 208 personer. I 2022 bosatte kommunen 15 flyktninger.

Dermed er landets minste kommune en av dem som har bosatt flest i forhold til innbyggertall.

– Situasjonen er like prekær i år. Det er ingenting som tyder på at antallet flyktninger blir færre, sier Gjelsvik.

Hittil i år har det kommet mellom 1800 og 3000 flyktninger hver måned. De siste anslagene fra Utlendingsdirektoratet viser at det kommer flere i år enn i fjor.

Ordfører på Utsira, Marte Eide Klovning. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Utsira er en av kommunene som trenger mange flere private utleieboliger.

– Vi har gjort vedtak på å bosette 30 flyktninger. Nå har vi fått anmodning om fem til, sier ordfører Marte Eide Klovning.

Hun er glad for at kommunen har kunnet ta imot så mange flyktninger allerede.

– Det er viktig for oss å kunne hjelpe. Men vi ser også at de har vært en stor ressurs for dette samfunnet. Mange av dem er allerede ute i arbeid, sier Klovning.

Søker tomme hus

Før krigen i Ukraina startet, ble «boligreserven» i Norge beregnet til 136.000 boliger.

14.000 av disse ligger i tettbygde strøk. I tillegg er det rundt 50.000 fritidsboliger i reserve.

– Vi trenger nå enda flere utleieboliger over hele landet. Den raskeste måten å få til det på, er å ta i bruk tomme boliger og fritidsboliger, sier Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Han forstår at det kan være et stort steg for mange å leie ut, Det er derfor de nå har utviklet nettsida hvor boligeiere kan få relevant informasjon.

– De kan få vite om boligen er egnet til utleie. I tillegg kan de få gode råd til hva de kan gjøre før de leier ut. De kan også få tips om hvordan de finne en leieboer, sier Gjelsvik.

For Einar Andreassen er denne informasjonen viktig.

– Vi vil jo så gjerne hjelpe til slik at det kan komme flere flyktninger til Utsira, sier han.