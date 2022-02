– Det var nesten som om du skulle trodd at en bombe hadde slått gjennom løa. Det var som en krigssone, sier Einar Braut fra Jæren.

Han var kjent for å ofre absolutt alt på fotballbanen for Bryne gjennom over 300 kamper. Den hardtarbeidende eliteseriespilleren har etter endt fotballkarriere fortsatt det harde arbeidet som bonde.

Men denne lørdagen ble ekstra hard for Braut.

Han skulle ta seg en kveld på konsert med artisten Tønes da plutselig telefonen begynte å gløde varmt.

Hjemme på gården hadde stormen kalt Malik vært på ferde. Trolig med orkan i kastene.

– Da jeg kom hjem hang sperr og vegg i lufta. Jeg var redd det kunne komme mer, så vi gikk opp min mor og far for å sove der. Og bare håpe på det beste, sier Braut, som også har vært intervjuet i Jærbladet og Aftenbladet.

Slik så det ut etter et heftig vindkast lørdag kveld. Foto: Øystein Otterdal / NRK

3000 skademeldinger

Han har enda ikke fått hele oversikten over skadene. Men driftsbygningen er farlig å bevege seg i. Huset har fått noen småskader. Det samme har noen av kjøretøyene.

– Det er en katastrofe. Det er en arbeidsplass dette her. Heldigvis finnes det folk som kan jobbe på søndager også, så vi fikk rydde greit opp, sier Braut.

Ifølge Finans Norge var det mandag ettermiddag meldt inn rundt 3.000 skademeldinger til forsikringsselskapene etter uværet i helgen. Erstatningene var da anslått til rundt 200 millioner kroner.

Venter flere skademeldinger

Kommunikasjonssjef i IF Sigmund Clementz. Foto: If

De venter flere skademeldinger i dagene som kommer.

– Mange holdt seg for eksempel borte fra hyttene sine på grunn av dårlig værmelding. Dermed er det nok en rekke skader som ennå ikke er oppdaget, sier Neverdal.

Helgens uvær ser ut til å ha forårsaket langt flere skader enn ekstremværet Gyda, som traff deler av landet hardt tidligere i måneden.

– Selv om dette uværet ikke ble regnet som ekstremvær, har det for IF sin del vært dobbelt så mange skader i løpet av 2–3 dager nå som det var med Gyda, sier kommunikasjonssjef i IF, Sigmund Clementz.

En båt ved Vågen i Stavanger gikk ned i uværet lørdag kveld. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Flest skader i Rogaland

Denne gang ser det ut til at Rogaland har fått flest skader. Totalt har tre av de største forsikringsselskapene registrert 2016 skader etter stormen.

– Mandag 07.30 hadde vi fått inn rundt 400 skademeldinger. Nå er tallet 750. De aller fleste skadene kommer fra Stavanger- og Bergensområde, sier Clementz.

Gjensidige har registrert 826 skademeldinger som følge av stormen. 440 av disse er i Rogaland.

Tryg har registrert 474 meldinger siden stormen.

– Av disse er 20 på båt og 35 på bil. Jeg regner med at det vil ha en kostnad på rundt 35 millioner kroner, sier informasjonssjef Ole Irgens.

Kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens. Foto: Tryg

Måtte melke i mørket

Bonden på Jæren hadde ikke fått inn takstmann til å se på skadene da NRK pratet med han, men har fått hjelp til opprydning. I tillegg har melkebilen fått hentet melken, og en elektriker har fått satt opp litt lys.

– Da jeg skulle melke søndag morgen virket alt utenom lyset. Så vi måtte melke med hodelykt. Heldigvis hadde jeg en avløser til å melke kyrne, mens meg og min far måtte bruke dagen på å få gitt dyra på en manuell og tungvint måte, sier han.

Jæren har et landskap som er utsatt for vind. Gården til Braut ligger utsatt til, hvor driftsbygningen er vendt mot nord.

Han kan ikke huske å ha opplevd så kraftige vindkast tidligere.

– Det må ha kommet et ekstremt vindkast som på en eller annen måte fikk tak i bygningen. Å flytte alt dette, med bygningsmasse og tunge sperrer utover gardstunet. Det er rimelig heftig. Det har vært noen vanvittige krefter, sier han.

Likevel er han glad at det ikke ble noen skader på personer.