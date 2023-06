Shakhwan Ameen var på vei hjem til Norge med sin nyinnkjøpte Lamborghini Huracan Spider, som han hadde betalt cirka 3 millioner kroner for i Tyskland.

Men hjemturen gikk ikke helt som forventet. Den lykkelige bileieren ble tatt i fartskontroll da han kjørte 228 kilometer i timen, ifølge politiet.

Selv mener han kjørte i 140–150 kilometer i timen. Fartsgrensen er 130 på den omtalte strekningen.

Ameen møtte i retten i februar i år. Nå har dommen fra den danske domstolen Vestre Landsret kommet.

33-åringen ble fratatt førerkortet og fikk 20 dager i fengsel. I tillegg får han ikke tilbake bilen.

Det var danske TV 2 som først omtalte saken.

Fengsel og innreiseforbud

Ifølge Ameen har ikke politiet annet bevis enn målingen som ble gjort i mørket. Han hevder at han har flere vitner som kjørte bak ham da han ble tatt i kontrollen.

Shakhwan Ameen kjørte så fort at han mistet bilen sin i Danmark. Foto: privat

Selve hendelsen skjedde 7. oktober 2021 på Hirtshalsmotorveien. Dermed faller den inn under den danske vegtrafikklovens bestemmelser om uaktsom kjøring.

I tillegg til å få beslaglagt bilen fikk han også innreiseforbud i Danmark i seks år.

– 20 dager i fengsel og innreiseforbud er ingen problem. Men at staten konfiskerer en bil til to-tre millioner kroner, er altfor hard straff. Det er mange penger, penger jeg har arbeidet for, sier Shakhwan Ameen til NRK om dommen.

Ny lov i Danmark

Det er en relativt ny lov i Danmark som gir myndighetene mulighet til å inndra og selge bilene til råkjørere. Loven trådte i kraft 31. mars 2021.

Saken tilhører politiet i Hjørring, og bilen vil bli solgt på auksjon på et tidspunkt, opplyser Lars Jensen fra politiet i Hjørring til danske TV 2.

– At de kan ta bilen fra folk som ikke vet om disse danske reglene. Jeg synes det er ganske inngripende å ta bilen, sier Ameen.

Tre kriterier

I utgangspunktet er det tre forskjellige kriterier som gjør at politiet kan beslaglegge bilen på stedet.

Hvis man kjører over 200 km/t, uansett hvor høy fartsgrensen er. Maksimal fartsgrense i Danmark er 130 km/t.

Hvis man kjører over dobbelt så fort som fartsgrensen og farten er over 100 km/t. Med andre ord mister man ikke bilen med 80 km/t i en 40-sone, men den ryker med 120 km/t i en 60-sone.

Hvis man har over 2,0 i promille. Danmark har en promillegrense på 0,5, høyere enn den norske på 0,2.

Utrykningspolitiet i Norge har også tatt til orde for å innføre samme lov i Norge på grunn av en økende trend der unge blir tatt i råkjøring her til lands.

Dette forslaget er Ameen positiv til.

– Det synes jeg er bra, jeg er ikke imot denne regelen. Jeg synes det er greit for folk som faktisk bryter loven, sier han.

Men om hans egen sak sier han at han enda har et håp om å få bilen tilbake.

Ameen forstår saken som at han ikke har flere ankemuligheter i det danske rettssystemet, men sier at advokaten hans ser på muligheten for å anke saken til menneskerettighetsdomstolen.