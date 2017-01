Sexdømt politimann må i fengsel

I tillegg er han fradømt retten til å jobbe som politi for alltid.

Dommen fra Haugaland tingrett slår fast at mannen ved to anledninger har misbrukt og utnyttet sin stilling som politimann til å oppnå seksuell omgang med to fornærmede som kom i kontakt med ham under hans tjenesteutøvelse som politimann, skriver Haugesunds Avis.

Mannen nektet straffskyld da rettssaken startet mandag denne uken.

Retten skriver i dommen at de finner det bemerkelsesverdig at politimannen ikke så de problematiske sider ved sin rolleblanding, og den ubalanse det var i styrkeforholdet mellom ham og de fornærmede. Begge kvinnene var i en svært vanskelig livssituasjon.

Erkjente seksuell omgang

Under etterforskningen nektet politimannen straffskyld etter siktelsen, men han erkjente seksuell omgang med kvinnene som anmeldte ham.

Politimannen ble pågrepet og varetektsfengslet i august 2015 og satt i varetekt i nesten tre uker.

I tillegg til fengselsstraffen må han betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til en av kvinnene.

Mannens forsvarer Erling Lyngtveit sier til NRK at hans klient er skuffet over dommen, men har tatt betenkningstid og vil innen 14 dager bestemme seg for om han kommer til å anke dommen.