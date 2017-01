Nekter for å ha brukt politistillingen til å få sex

Politimannen som er ansatt i Sør-Vest politidistrikt, er tiltalt for å ha kontaktet to kvinner i forbindelse med politisaker, for så å ha hatt sex med dem.

Han nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Haugaland tingrett mandag.

Det skal ha vært omfattende SMS-kontakt mellom politimannen og de to fornærma kvinnene. Disse blir sentrale i rettssaken, ifølge aktor Per Martin Utkilen.

– Tekstmeldingen gir et bilde av hva som foregikk mellom politimannen og kvinnene, sier han.

Mener det skjedde uavhengig

Politimannen hevder at den seksuelle omgangen skjedde frivillig, og at den fant sted uavhengig av stillingen hans.

Ifølge Utkilen er aktoratet sin utfordring å få fram nyansene i forklaringene.

Per Martin Utkilen er aktor. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Disse kan være viktige for retten i sin bedømming av saken, sier aktor til NRK.

Ifølge aktor har det blitt gitt strenge straffer på lignende handlinger tidligere. I tillegg til straff risikerer politimannen å miste stillingen sin og retten til å jobbe i politiet i framtiden. Han er i dag suspendert fra sin stilling i Sør-Vest politidistrikt.

Politimannens forsvarer ønsker ikke å uttale seg om saken før rettssaken er ferdig tirsdag ettermiddag.

«Nyte litt»

Det var i juli 2015 at den tiltalte politimannen tok forklaring fra en kvinne som anmeldte tyveri. Etterpå skal han i løpet av ett døgn ha sendt 70 SMSer til kvinnen.

Her skal han ha tilbudt massasje og bedt kvinnen sende ham et bilde så han kunne «nyte litt». Dagen etter oppsøkte han kvinnen, og de to hadde sex.

Det andre tilfellet skriver seg fra sommeren 2012. Politimannen hadde da deltatt i letingen etter en utenlandsk statsborger, som ble funnet død.

Da enken noen uker senere kom til Norge for å hente urnen, oppsøkte politimannen henne i forbindelse med et tjenesteoppdrag.

Senere samme dag skal han ha sendt SMSer til kvinnen, der han forklarte at han var politimann og at han ønsket å treffe henne. De to møttes og hadde – ifølge tiltalen fra Spesialenheten – sex.

Politimannen er også tiltalt for å ha sendt flere krenkende tekstmeldinger til en kvinnelig politistudent han jobbet sammen med.