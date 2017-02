Set inn ei tredje ferje

Klokka 12 i dag sette Fjord1 inn ei ekstraferje over Boknafjorden, slik at det nå igjen er tre ferjer i sambandet. Ferja "Mastrafjord" måtte reparerast, etter at baugporten ikkje gjekk ned då ferja hadde lagt frå kai i Mortavika klokka ni.