Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Driften vår er avhengig av at de som er besøkende, oppfører seg.

Tom Ur Kjørsvik driver serveringsstedet Hanekam i Stavanger. De har satt opp utstillingsdukker rundt i lokale for å passe på at folk holder avstand. På kveldene passer de på å spille lav musikk slik at folk ikke står unødvendig tett for å høre hverandre, og de har hyppige rutiner både på vask og servering. Likevel er Kørsvik bekymret.

Kommunen har akkurat gitt en frist til over helgen. Smittevernet ute på byen må bli bedre, ellers vil de stramme inn reglene. Folk er nemlig ikke flinke nok til å opprettholde meteren.

Tom Ur Kjørsvik har utstillingsdukker inne i lokalet for å passe på at folk holder avstand. Foto: Jo Fridstrøm / NRK

Det er spesielt utenfor utestedene som er problemet.

– Vi passer godt på avstand i lokalet. Klarer ikke folk å opprettholde det her, så kaster vi dem ut. Men om folk står tett i køer langt utenfor lokalet, så er det begrenset hvor mye vi kan gjøre.

Vurderer innstramming over helgen

Torsdag kom Stavanger kommune med advarselen: Hvis ikke folk på byen blir flinkere på smittevern i løpet av helgen, kommer et nytt regelverk på mandag. Nøyaktig hvilke tiltak som eventuelt vil komme, bestemmes da.

– Det kan være tiltak som å ha flere ordensvakter ute, men også strengere tiltak som å redusere skjenketidene, sier Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune.

Torstein Nielsen håper flere blir bevisste på å overholde smittevern til helgen. Foto: Jo Fridstrøm / NRK

Kommunen forsøker å opprettholde et godt samarbeid med utestedene. De er klare på at problemet ikke er utelivsbransjen, men smittevernet utenfor lokalene og ute på gata.

– Vi ønsker at det skal være trivelig og kjekt i Stavanger og åpent for alle. Da må innbyggerne også være bevisste på det regelverket som er, sier Nielsen.

Gjelder i de store byene

Men det er ikke bare i Stavanger at folk ikke holder avstand på byen. Oslo kommune har stengt sju utesteder etter brudd på smittevernreglene.

– Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tirsdag sendte Helsedirektoratet brev ut til kommunene for å innskjerpe kontrollen, etter meldinger om brudd på smittevernregler på utesteder.

I brevet understrekes det at kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen til enhver tid og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt, for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

Bekymret for utviklingen

I utgangspunktet mener Stavanger kommune at regelverket er godt, problemet er at det ikke følges.

Ruth L. Midtgarden, smittevernoverlege i kommunen, tror folk har begynt å slappe av fordi det har vært lite smitte i området. Det kan bli et problem når samfunnet åpnes mer igjen.

– Da kan folk som har vært i utlandet, komme tilbake og spre viruset ubevisst og til mange, sier Midtgarden.

Ruth L. Midtgarden er mer bekymret for smittespredning nå enn forrige måned. Hun tror lite spredning av korona har gjort mange for avslappede. Foto: Jo Fridstrøm / NRK

Midtgarden peker også på problemet med at det er vanskelig å spore smitte som har spredd seg via utelivet. Mange som ikke kjenner hverandre, kan komme i kontakt, og alkohol kan føre til at noen ikke husker hvor de har vært eller hvem de har vært med.

– Det er viktig at man tar hensyn og kanskje tenker litt annerledes. Det kan være lurt å gå hjem litt før man ellers ville. Det er også viktig å ikke bli så full at man glemmer å overholde smittevernet, sier Midtgarden.