– «Rør meg så dreper jeg deg», skrek han.

Vekteren Christian forteller om en opplevelse som har satt spor i ham. Flere ganger har han opplevd spark, slag og trusler på jobb.

Men denne hendelsen husker han ekstra godt.

Det var sent på kvelden, og Christian skulle ha stengerunde på butikker i Stavanger sentrum. Da møtte han på en mann som var mistenkt for tyveri tidligere på kvelden.

Først prøvde Christian å snakke til ham, men mannen løp av gårde og Christian fulgte etter.

Etter en liten stund stoppet mannen. Han snudde seg mot Christian, og viste frem en machete.

Dette er macheten Christian ble truet med. Foto: Privat

Så fortalte han vekteren Christian at om han rørte ham, så blir han drept, forteller vekteren.

– Plutselig begynte han å løpe igjen, og jeg løpe etter. Da ropte han at hvis jeg følger etter han så skal han skjære meg.

Etter en stund stoppet mannen igjen. Christian prøvde på ny å fortelle mannen at han kun ville prate med ham.

Plutselig virket det som at det hadde gått opp for mannen at vekteren Christian ikke var ute etter fysisk konfrontasjon.

Mannen endret brått humør, og ble plutselig mye roligere.

– Vi prøver å omstille oss underveis i slike hendelser, men det oppleves selvfølgelig ubehagelig når mennesker er så utilregnelige, forteller vekteren.

Christian fikk til slutt lov til å komme bort og prate med mannen. Han gikk til slutt med på å gi fra seg macheten.

– Vi er ofte involvert i alvorlige saker med tungt kriminelle mennesker, sier Christian.

Tror det er store mørketall

Han opplever ofte drapstrusler på jobb.

– Det kan være bekymringsfullt, og man kan definitivt bli redd.

Han sier at vektere forbereder seg på slike hendelser med konflikthåndteringskurs.

– Men det er vanskelig å forberede seg på reelle hendelser. Man må tilpasse seg det som skjer, og det kommer med erfaring, mener han.

Christian sier han ofte tenker på hvor gale det kunne gått i etterkant av dramatiske hendelser på jobb. Foto: Siri Storesund Hansson / NRK

NRK har valgt å ikke bruke etternavnet hans.

Christian er ikke den eneste vekteren som har opplevd trusler og fysiske skader på jobb.

60 prosent har opplevd å motta trusler fremsatt i affekt, ifølge rapporten «Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid: Vekteres vilkår for oppgaveløsning» fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

Mer enn 60 prosent av vektere som jobber publikumsnært har opplevd å bli dyttet uten fysiske skader, og 40 prosent har opplevd å bli slått uten fysiske skader.

Rapporten viser også at vektere blir forvekslet med politi.

Christian tror det er store mørketall når det gjelder vold og trusler mot vektere.

– Å bli utsatt for vold oppleves veldig belastende. Vi er en særs utsatt yrkesgruppe. Når jeg forteller om det blir folk veldig overrasket, sier Christian.

Vekterne er i frontlinjen i bybildet

Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener tallene er skremmende.

– Det er ikke mange andre yrkesgrupper som har denne risikoen. Det skal være nulltoleranse for å bli utsatt for vold, sjikane og trusler i jobben, sier Mikkelsen.

Han understreker at vekterne først og fremst skal observere og rapportere, men mener de ofte må gripe inn i alvorlige situasjoner fordi de er i frontlinjen i bybildet.

Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Foto: Privat

– Det må være gode rutiner for risikovurdering og for å gjøre arbeidsplassen tryggest mulig. Her tror jeg man kan styrke samarbeid med ansatte og ledelse kraftig.

Christin Thea Wathne, forskningsleder for rapporten, sier at det kan være en krevende arbeidsdag fordi vekterne ikke alltid vet hva som venter dem.

Blir sårbare for å lære av situasjonen

Rapporten viser også at 30 prosent opplever alvorlig kriminalitet ukentlig eller oftere. Det kan for eksempel være ran eller voldshendelser.

– De er der i forkant og når det oppstår. Mange opplever det som stressende, spesielt hvis politiet ikke kommer, sier Wathne.

Wathne trekker også frem at vekterne ofte arbeider alene.

Forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI på Oslo Met. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– De blir mer sårbare for å lære av situasjoner som oppsto ved å prate ved andre, eller det å håndtere situasjonen psykologisk og jobbe seg gjennom det hvis det skjer vonde ting.

Hun mener vekteryrket er et underutforsket område, og at det er viktig å få mer innsyn i hverdagen deres.

– Publikum forventer at de skal gjøre politioppgaver, samtidig som at vektere kan være provoserende fordi de oppleves som en privat aktør som ikke skal blande seg inn.