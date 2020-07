Oslo stenger fire nye utesteder etter brudd på smittevernreglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Innskrenking av skjenketid kan være aktuelt når som helst gjennom sommeren, dersom vi ser at det er nødvendig, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

– Byrådet følger situasjonen nøye, har tett kontakt med politiet, våre egne kontrollører og bransjen.

Næringsetaten har tirsdag besluttet å stenge fire nye utesteder i Oslo på grunn av brudd på smittevernreglene. Til sammen har kommunen stengt sju utesteder i Oslo.

Det første utestedet ble stengt den 15. mai. To til ble stengt 30. juni og fire til ble stengt i dag, tirsdag 7. juli.

Hvilke utesteder som er stengt er foreløpig ukjent.

Ser bedring

Oslos utesteder ble stengt for å hindre smittespredning, men kunne åpne igjen 1. juni.

Fra mandag 22. juni fikk skjenkesteder igjen ha normal åpningstid.

– De aller fleste utestedene er gode på å tilrettelegge for smittevern, og vi kommer ikke til å innskrenke åpningstidene etter denne helgen. Vårt felles mål er å hindre smittespredning. Steder som mangler smittevern har blitt og vil bli stengt, sier Evensen.

Næringsbyråd i Oslo, Victoria Maire Evensen fra Arbeiderpartiet, sier de ikke vil nøle med å stenge utestedene igjen hvis smittevernreglene konsekvent brytes. Foto: Oslo kommune

Unngå klemming og dansing

Etter at utestedene i Oslo åpnet igjen har flere reagert på at det har vært mange folk på byen.

Blant annet politiet i Oslo sa de var frustrert over manglende smittevernhensyn.

– Vi kan ikke la noen hektiske sommeruker ødelegge for alt det arbeidet som er lagt ned. Det er ikke fritt frem for folk å oppføre seg som om pandemien er over, sier byråd Evensen.

– Folk må rett og slett skjerpe seg. Du og jeg har ansvar for å holde avstand, det betyr også å unngå klemming og dansing. Avstandsreglene er kravet for at vi åpner opp igjen. Vi vil ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes.

Lørdag kveld 27. juni viste gradestokken 30 i hovedstaden – og det var lite som tydet på at vi er inne i en verdensomspennende pandemi. Du trenger javascript for å se video. Lørdag kveld 27. juni viste gradestokken 30 i hovedstaden – og det var lite som tydet på at vi er inne i en verdensomspennende pandemi.

Viruset blusser opp igjen flere steder

Flere steder rundt om i verden som hadde begynt å åpne etter koronapandemien strammer igjen på tiltakene.

Folk må holde seg inne, utesteder blir stengt og munnbind er påbudt. Helsedirektoratet har advart om at det samme kan skje i Norge.

– At vi forholder oss til råd og regler er helt avgjørende for at vi skal unngå nye smitteutbrudd. Jeg er glad for at folk kan nyte byen igjen, men koronakrisen er ikke over, sier Evensen.

– Jeg vil sterkt oppfordre alle til å ta ansvar og være bevisst på at det kan ha store konsekvenser om man ikke tar hensyn til reglene.

Blant annet Australias nest største by, Melbourne, stenges ned igjen etter en ny oppblussing av koronasmitte.

Det er nå ni personer innlagt på sykehus i Norge med koronasmitte. Det er det laveste tallet siden 10. mars.