– Det er et stort eventyr, sier Tysvær-bonden Svein Ove Hundsnes, Norges første wagyu-bonde.

Satsingen på verdens mest eksklusive kjøtt har nå begynt å gi resultater på Hetland gård. Nylig solgte han kjøtt til den nystartede restauranten FireLake i Stavanger.

Der er prisen seks kroner grammet.

Ligner kobe-biff

I 2009 og 2010 fikk Hundsnes satt inn ti wagyu-embryoer på kvigene sine. Fem kalver kom til verden. De første ble faktisk døpt av førstesekretæren fra den japanske ambassaden. I dag er det 24 wagyu-dyr på gården, og Hundsnes leverer slakteklare dyr hvert år.

Sammen med Inge Dalva var Svein Ove Hundsnes (bildet) den første som satset på wagyu-avl og kjøttproduksjon i Norge. Foto: Gisle Jørgensen

– Jeg var lenge skeptisk, men det har gått over all forventning. Jeg ser virkelig lyst på framtiden, sier Hundsnes.

Marmoreringen i kjøttet gjør at det blir mørt og smakfullt. Wagyu-kvegrasen kommer opprinnelig fra Japan, og kjøtt fra artsfrendene i Kobe regnes som det mest eksklusive i verden. Prisen kan bli inntil 16.000 kroner kiloet.

Selv om smaken av wagyu ligner det eksklusive Kobe-kjøttet, får ikke Hundsnes lov å markedsføre det som det. Likevel har han kunder over hele landet.

Wagyu-kjøtt til høyre, «vanlig» kjøtt til venstre. Det er fettmarmoreringen som gjør wagyu så eksklusivt. Foto: Erik Waage / NRK

Wagyu Foto: Fernando Hartwig Ekspandér faktaboks Wagyu betyr japansk ku og omfatter flere forskjellige underraser med ulike egenskaper.

Sorthåret japansk wagyu er den vanligste rasen i Japan, og 95 prosent av all wagyu i Japan er nettopp denne.

Underraser er sorthåret japansk wagyu (tajima) fra Kobe, Tottori, Shimane og Okayama. Disse kjennetegnes av myk pels, tynne ben, høy nese og tettsittende horn.

Det er kun okser eller kviger som tilhører underrasen sorthåret japansk wagyu, som har levd hele livet, slaktet av sertifiserte slaktere og gjennomgått en nitid kvalitetssikring som kan kalles «Kobe-kjøtt».

Rundt 4000 dyr, en halv promille av Japans totale kjøttproduksjon, er ekte Kobe-kjøtt.

Først i 2012 ble ekte Kobe-biff eksportert for første gang. Eksporten gikk til Macau. EU-land fikk ikke lov til å importere japansk storfe før i 2014, på grunn av kugalskap. Fortsatt er eksporten liten. Kobes markeds- og distribusjonsorgan fører liste over hvert eneste gram som forlater øyriket. Det er ikke mange tonnene det dreier seg om.

Det produseres Wagyu i utallige land basert på dyrene eksportert fra Japan på 1960-tallet. Disse er krysset med andre raser og har derfor lite originalt wagyu-blod igjen.

Utenfor Japan er det USA, Australia, New Zealand, Nederland, Danmark og Wales som produserer wagyu. I Norge er det flere bønder som har startet wagyu-produksjon.

På Stavanger-restauranten FireLake er det eksklusive råvarer som teller.

– Wagyu-kjøttet fra Hetland gård passer rett inn i konseptet vårt, sier Danièl Rougè Madsen, matfaglig sjef på Radisson Atlantic Blu Hotel, som huser den nye restauranten.

– For at flere skal ha råd

I forrige uke fikk FireLake inn en halv wagyu-okse fra Hetland gård. Kjøttet selges i porsjoner på 20, 30 eller 40 gram.

– Vi selger kjøttet i små porsjoner, slik at flest mulig kan ta seg råd til å smake, sier Madsen.

Danièl Rougè Madsen, matfaglig sjef på Radisson Atlantic Blu Hotel i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

Ved hjelp av sæd fra England og egne wagyu-okser har Hundsnes nå to wagyu-slekter. Det gjør det enklere og billigere å drive avl.

– Jeg har helst fått hunndyr, som jeg har tatt vare på og drevet avl på. Ting tar tid. Får jeg en oksekalv, tar det to og et halvt år før den er slakteklar, sier Hundsnes.

Fra menyen til restaurant FireLake. Foto: Erik Waage / NRK

En okse av typen Norsk Rødt Fe (NRF) er som regel slakteklar etter 18 måneder, ifølge Geno. Bonden må for øvrig selge fire NRF-okser for å oppnå samme betaling som for én wagyu-okse.

På gården har Hundsnes og kona May Bente fryseren full av ulike kjøttstykker fra de gjeve oksene.

May Bente Hundsnes lager stadig wagyu-kjøtt fra gården til middag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det har vært kjempespennende å være med. Jeg liker å koke og steike, og prøver meg fram med nye oppskrifter nesten hver dag, sier May Bente Hundsnes, og har følgende oppfordring til deg som skulle ende med et wagyu-kjøttstykke på kjøkkenbenken:

– Sterk varme, kort steiketid, tynne biffer og ikke smør i panna.