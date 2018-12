Sandnes avslo ny behandling av Mona-saken

Forslaget fra Frp-representant Wenche Meinich-Bache om å realitetsbehandle saken til Mona Anita Espedal på nytt, fikk bare to stemmer på bystyremøtet mandag kveld.

– Det sjokkerer meg at de ikke vil ta ansvaret etter den uretten som har skjedd med meg. Men er ikke overrasket, var Monas reaksjon like etter møtet.

– Hvordan har du det nå?

– Grusomt, jeg vil ikke snakke om det.

Wenche Meinich-Bache sier at også hun er utrolig skuffet.

– Så lenge det foreligger en ny sakkyndig rapport, hadde jeg håpet at bystyret ville se på dette på nytt, sier hun.

Vil jobbe for ny ordning

Et enstemmig bystyre vedtok i mandag kveld at Sandnes kommune i stedet for skal jobbe for å få på plass en ny erstatningsordning for saker etter 1993.

Arbeidet skal gjøres i et samarbeid mellom gruppelederne, og bystyret ønsker også å få andre kommuner og Kommunenes Sentralforbund (KS) med på arbeidet.

Gruppelederne tok en diskusjon underveis i bystyret, før de bestemte seg for å avslå å realitetsbehandle Monas erstatningskrav på nytt.

I oktober avviste formannskapet i Sandnes kommune å ta opp saken på nytt. Mona har tidligere fått 725.000 kroner i oppreisning etter et forlik med kommunen.

Forliket tok utgangspunkt i en sakkyndigrapport som slo fast at hun ikke hadde fått skader etter en vond barndom.

Men en ny rapport har senere slått fast at Mona hadde skade, og at hun skulle hatt dobbelt så mye i erstatning.

Wirak åpner for dialog

Professor Jan Fridtjof Bernt ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen, sier han har vanskelig for å skjønne at kommunen ikke vil akseptere at denne nye rapporten setter saken i et nytt lys.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier til NRK at han til tross for kveldens vedtak vil åpne for en dialog med Monas advokat, Svein Kjetil Svendsen.

Ifølge Wirak blir det nå møter mellom Svendsen og kommuneadministrasjonen.