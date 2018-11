– Jeg har nesten sluttet å handle i butikken. Her får jeg kortreist, sunn mat. Og det aller beste er at jeg får treffe bonden selv. Dermed vet jeg også at maten ikke er utspedd med masse rart, sier Anne Hilde Hagland.

Dropper dagligvarebutikken: Anne Hilde Hagland kjøper nesten all maten sin hos Reko-ringen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Hun er én av over 100.000 norske kunder som nå handler på denne måten i Norge. Reko-ringer (en salg- og distribusjonsmodell for lokalmat), der kundene kan bestille mat direkte fra bonden via Facebook, er en ny salgskanal for norske bønder og andre matprodusenter.

Det står for reelt konsum, og skal gjøre det enklere å selge varer lokalt til kunden.

Etter at lokale bønder gikk sammen i fjor høst, har antallet Reko-ringer økt fra tre til 35. Reko-ringene har egne Facebook-grupper hvor kundene blir medlemmer. Her kan de enkelt bestille fra de ulike matprodusentene. For så å hente varene sine på bestemte steder.

Antall medlemmer har økt fra 4.500 til hele 106.000.

– Interessen er kjempestor, og stadig flere blir medlemmer i de ulike Reko-ringene i Norge, sier prosjektleder Rebecca Bond i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Flere vil ha kortreist mat til julemiddagen, og kjøper direkte ut av vognene til bøndene. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Lokalbondens suksess på Facebook

Reko-ringer har sitt utspring i Frankrike, og har siden 2013 vært populært i både Finland og Sverige.

Totalt er det nå over 300 Reko-ringer i hele Skandinavia.

– Jeg tror mange har villet handle på denne måten, men har ikke visst hvordan de skulle få det til, sier Bond.

Nå gjør lokalbonden suksess. På Facebook.

Roy Martin Øyjord i Reko-ringen på Haugalandet, selger sine laks og ørretprodukter. Han var også med på å starte den lokale Reko-ringen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er helt fantastisk å se hvor mange som vil handle lokalt. Dette er bra både for bonden og for kunden, sier Roy Martin Øyjord i Reko-ringen på Haugalandet.

Han sier han selv selger viltkjøtt til langt lavere pris enn mange slaktere i området.

– Prisen på varene i Reko-ringene varierer, fordi det er produsentene selv som setter prisen, sier Øyjord.

Dropper dagligvarekjedene

Baklukesalg: Bilene til bøndene er stappfulle av poser med kortreist mat. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

De største Reko-ringene i Norge er i Trondheim, Drammen og Kristiansand. Målet er å øke den lokale matproduksjonen, og gjøre det mer lønnsomt for bonden. Uten fordyrende mellomledd.

Og bondelaget forventer vekst i årene fremover.

– Etter hvert vil vi finne en Reko-ring i hver by i Norge, spår Rebecca Bond.

Prosjektleder Rebecca Bond i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tror det vil finnes en Reko-ring i hver by i fremtiden. Foto: Norsk Bonde- og småbrukerlag

– Det er stadig flere som ønsker å handle utenom de store kjedene. Noen vil ha gourmetmat de ikke finner i dagligvarebutikken, og de vil støtte lokale bønder, sier hun.

Likevel tror hun ikke bøndenes nye salgskanaler vil utkonkurrere dagligvarebutikkene.

– De kommer bare til å utfylle hverandre, mener Bond

Det er Reko-kunde Anne Hilde Hagland uenig i. For egen del.

– Dagligvarekjedene kan se langt etter meg som kunde nå, sier hun.