Røykutvikling i butikk i Kopervik

Brannvesenet har rykket ut til en butikk med røykutvikling i Kopervik i Karmøy. De fikk melding om hendelsen kl. 11.38. Nødetatene er på stedet. Brannvesenet opplyser at det har røykt fra et sikringsskap. Det er ingen spredningsfare og ingen fare for kunder og ansatte.