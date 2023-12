Riise bekrefter selv på Facebook at trekker seg som hovedtrener for Avaldsnes onsdag.

– I dag skriver jeg med et tungt hjerte for å dele noen nyheter. Etter to utrolige år, har jeg bestemt meg for å trekke meg som trener for Avaldsnes sitt damelag, skriver John Arne Riise.

Sportssjef Rune Lothe i Avaldsnes sier til NRK at årsaken er klubbens økonomi.

– Dette er noe han selv har kommet til, uten at vi har foreslått det eller på noen som helst måtte bedt om det. Det er veldig storsinnet, og viser hvilken fantastisk flott person han er, sier Lothe.

8. desember 2021 signerte John Arne Riise en avtale med Avaldsnes, og startet jobben med å bygge opp et nytt Avaldsnes-lag Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Rykket ned på grunn av økonomiske problemer

I forrige uke valgte Norges Fotballforbund (NFF) å frata Avaldsnes lisensen grunnet økonomiske problemer, og rogalandsklubben rykket med det ned fra Toppserien til 1. divisjon.

John Arne Riises kontrakt varte egentlig ut 2024, men forteller at de økonomiske problemene i klubben førte til avgjørelsen om å gi seg.

– Etter mye tankevirksomhet har jeg innsett at min avgang kan bidra til klubbens fremtidige stabilitet og vekst. Jeg tok opp denne muligheten av egen fri vilje fordi jeg visste at dette kunne redde klubben og ikke minst trenerteamet mitt, skriver Riise.

Avaldsnes mistet plassen i Toppserien på grunn av klubbens økonomiske situasjon. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med John Arne Riise, men har foreløpig ikke lyktes å få kommentarer fra 43-åringen.

– Tipper han kommer til å finne noe spennende

Sportssjef Lothe i Avaldsnes forteller om en svært anstrengt økonomi, som ikke kommer til å bli bedre etter nedrykket. Lothe sier at han hadde hatt full forståelse dersom Riise ønsket å fullføre kontrakten.

– Men da han foreslo dette selv, hadde det vært uansvarlig å ikke gå med. Det er trist for alle parter, men det er nok den rette løsningen for klubben, sier Lothe.

Han er ikke kjent med hva den tidligere Liverpool-stjernen skal gjøre videre.

– Så vidt meg bekjent har han ikke noe konkret å gå til. Men jeg tipper han kommer til å finne noe spennende relativt raskt, sier Lothe.

Spiller: – Trist

Keeper Siri Ervik har spilt på Avaldsnes siden 2022 og spilte 18 kamper i årets sesong. Hun synes det er fint av Riise å sette klubben foran seg selv, slik situasjonen har blitt økonomisk.

– Det er først og fremst trist, sier Ervik om at Riise nå slutter som hovedtrener.

Ervik medgir at hun var «starstruck» da hun møtte mannen med flest landskamper for Norge gjennom tidene. Hun er imponert over Riises tid som trener i klubben.

– Han er en ekstremt omsorgsfull fyr. Han bryr seg mye og gir alt han har, sier Ervik.

Sportssjef Lothe håper at assistenttrener Roger Skulstad Johannessen blir klubbens nye hovedtrener. Klubben og Johannessen er nå i samtaler om trenerjobben.

Keeper Ervik er positivt innstilt til at assistenttrener Johannessen er klubbens førstevalg som ny hovedtrener.

– Roger er veldig flink, og vi har tiltro til han og de andre i trenerteamet, sier Ervik.