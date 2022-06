Kommunebråket i Kristiansand: Fortsatt steile fronter

– Vi har vel fått både avdekket og slått fast at vi ser ganske ulikt på mange av tingene dette handler om. Men vi er enige om at vi skal fortsette dialogen, sier kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Han har nettopp vært i møte med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik om kommunestriden i Kristiansand, og understreker at samtalen har vært god og åpen.

Ordføreren understreker at de i møtet ikke har gitt noen signaler om at de vil åpne for å arrangere en folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

– Vi har brukt fire og et halvt år på å bygge et nytt hus, og vi ønsker ikke å rive ned igjen det. Vi ønsker ikke å bidra til at denne prosessen skal fortsette.

Ordfører Jan Oddvar Skisland og statsråd Sigbjørn Gjelsvik fortalte at de hadde hatt god og åpen dialog etter dagens møte. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ingen løsning

Striden handler om regjeringens åpning for en kommuneoppløsing. I 2020 ble kommunene Søgne og Songdalen tvangssammenslått med Kristiansand kommune.

Kommunalminister Gjelsvik sier at han har hatt et godt og åpenhjertig møte med kristiansandspolitikerne.

– Jeg ser frem til videre dialog.

Ministeren understreker at regjeringen fremdeles står fast på en folkeavstemming som beste alternativ.

TETT PROGRAM: Kommunalministeren landet på Kjevik i formiddag. Han skal senere mandag møte lokale aktører og næringsliv i Kristiansand og Søgne. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

På spørsmål om hvorfor Senterpartiets lokallag i Kristiansand ikke ble informert i forkant av regjeringens avgjørelse svarte han følgende:

– Vi er opptatt av å ha god dialog med alle involverte, og jeg tror absolutt det er læringspunkt fra vår side på hvordan man kan sikre god dialog i forkant av vedtak som blir fattet. Men det som er viktig nå, er å ha fokus på hvordan vi kan ivareta en god dialog og en god prosess videre.

– Kampen er ikke over

Før dagens møte var ordfører Skisland klar i sin tale:

– Jeg skal være tydelig på at denne kampen ikke er over. Både bystyret og et samstemmig Arbeiderparti står på sitt, sa Skisland til NRK.

Ordføreren sa at han kom til å gi tydelig beskjed om at Kristiansand ikke godtar å bli overstyrt.

– Ingen skal være i tvil om hvor dramatisk dette er for Kristiansand og Sørlandet, understreker Skisland.

VIKER IKKE: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier kristiansandspolitikerne står i en belastende situasjon. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Opptatt av dialog

Det var en ordknapp Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som landet på Kristiansand lufthavn Kjevik mandag formiddag:

– Jeg har hatt gode samtaler med ordføreren på telefon og ser frem til at vi får satt oss ned sammen og diskutert prosessen videre.

– Skisland sier han ikke kan godta annet enn en reversering. Hva har sier du til det?

– Nå skal vi ha et møte, og så skal vi ha en diskusjon og en dialog om hvordan vi kan ha prosessen videre, avsluttet Gjelsvik før han gikk inn i møtet med Skisland.

TETT PROGRAM: Kommunalministeren skal senere mandag møte lokale aktører og næringsliv i Kristiansand og Søgne. Foto: SIV KRISTIN SÆLLMANN / NRK

Regjeringens beslutning om folkeavstemning i Søgne og Songdalen har satt sinnene i kok i Kristiansand Arbeiderparti. De frykter for skjebnen til den sammenslåtte storkommunen og mener regjeringens håndtering står til stryk.

– I Norge har vi et godt oppbygd demokrati, der kommunestyrene bestemmer i kommunene. Å fravike det prinsippet, det er veldig spesielt, sier Skisland.

Statministerbesøk

Mandag ettermiddag kommer også statsminister Jonas Gahr Støre til Kristiansand for å møte ledelsen i Kristiansand og Agder Arbeiderparti.

I forkant av møtet er forventningene til ordføreren klare.

– Det blir å formidle at dette har skapt utrolig mye frustrasjon hos oss. Vi må ha en runde på hvordan dette kunne skje, sier Skisland.

PÅ VEI: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer til Kristiansand mandag ettermiddag. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus tror det blir vanskelig for Støre å finne en løsning.

– Nå er det enda viktigere for han å finne en løsning, og så har det har det blitt enda vanskeligere å finne en løsning som er akseptabel både for Ap og Sp, som jo har drevet denne saken frem, sier Udjus.

Overkjørt av egen regjering

Det er to uker siden regjeringen satte fyr på en debatt som egentlig var lagt død.

7. juni åpnet regjeringen for at innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kommuner skal få stemme over en løsrivelse fra Kristiansand.

Det har skapt kraftige reaksjoner.

Kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland var klar på at lokallaget i Kristiansand føler seg overkjørt av «sin egen» regjering.

Søndag ble det kjent at Bjørn Egeli trekker seg som arbeiderpartiets nye ordførerkandidat i Kristiansand.

– Det er problematisk å være lokal ordførerkandidat i et parti hvor jeg opplever at vi i denne saken ikke har partilederens støtte nasjonalt, skriver han i en pressemelding.

Også ordførerne i andre av landets storbyer reagerte, og kalte situasjonen en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Kommunalministeren står på sitt

Søndag spurte NRK kommunalminister Gjelsvik om budskapet foran mandagens møter i Kristiansand.

– Når vi nå utreder en deling av Kristiansand, så må innbyggerne høres. Og det må skje på den best mulige måten. Vår klare oppfatning er at en folkeavstemning er det som kan gi høyest oppslutning og størst legitimitet til resultatet.

FOLKEAVSTEMNING: Statsråd Gjelsvik vil ha nye folkeavstemninger i Søgne og Songdalen, som i dag er bydeler i Kristiansand. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Jeg håper jo også på dialog, det var jo dårlig med det i forkant av dette. Men hvis man skal ha dialog må de ha noe å tilby, sier Skisland.