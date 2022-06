Forsand forblir i Sandnes

Staten overstyrer Forsand-samfunnets ønske om å bli en del av Strand kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet skriver i en pressemelding onsdag kveld at tidligere Forsand kommune forblir en del av Sandnes kommune.

Innbyggerne i Forsand svarte på en innbyggerhøring om grensejustering i februar. Der kom det fram at 54 prosent ønsker seg til Strand kommune. Statsforvalter Bent Høie mente også at dette ville være den beste for regionen.