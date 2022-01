Nå må Bent Høies folk ringe 750 innbyggere for å finne ut om de vil bli gjenforent med Preikestolen

– Det er absurd. Det er en urettferdig handling som har blitt gjennomført, sier Bjørnar Seljeskog (18), skoleelev og Forsand-bu.

I et grupperom på Strand videregående skole sitter to klassekamerater og sambygdinger.

På mange måter representerer de to stridens kjerne i den hete poteten i den lille bygda med rundt 1000 innbyggere.

Seljeskog vil til Strand kommune, litt lenger nord i Rogaland. Den andre, Signe Hustrulid, vil fortsette å være en del av Sandnes kommune.

– Sandnes har styrket næringslivet. De har styrket skolene og bygget nye omsorgsboliger. Om vi blir en del av Strand er jeg redd mye vil bli flyttet til kommunesenteret der, sier Signe Hustrulid.

Bjørnar Seljeskog og Signe Hustrulid er enige om mye, men hvilken kommune de skal høre til i, er de dypt uenige om. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Lang debatt

1.1.2020 ble gamle Forsand kommune en del av Sandnes. Det etter at det med minst mulig margin fire år tidligere ble vedtatt i kommunestyret.

Fylkesmannen advarte egentlig mot en sammenslåing av de to kommunene, men regjeringen bestemte at det var slik det skulle være.

Krefter innad i den gamle kommunen var sterkt uenig i sammenslåingen. I 2019 ble det bestemt at en del av kommunen, inkludert den velkjente Preikestolen, skulle inn i Strand kommune.

Forsand kommune er historie, men saken om hvor innbyggerne i den gamle kommunen skal høre til, lever fortsatt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Senere samme år sa en folkeavstemning at 56 prosent av innbyggerne i kommunen ville til Strand.

Den gang sa Stortinget nei, og Forsand ble altså en del av Sandnes. Nå kan de bli gjenforent.

– Debatten i bygda er delt. Det er et sårt og betent tema. Naboer har gjerne motsatte meninger, men de tar det ikke opp med hverandre. Folk vet det er sårt og betent, sier Seljeskog.

Nå ringer Statsforvalteren

Og det er ikke bare debatten som er delt. Halve kommunen er delt. De som bor i Forsand må i dag kjøre via Strand for å komme seg til kommunesenteret.

Midt på brua over Lysefjorden går nemlig kommunegrensa.

Nå skal Statsforvalteren i Rogaland ringe rundt til alle over 18 år i bygda. Det teller rundt 750 personer.

– Vi har fortjent dette. En innbyggerhøring nå er rettferdig, mener Seljeskog.

Grunnen til at det nå blir innbyggerhøring i bygda, er at aksjonsgruppen «Ja til folkeviljen, nei til tvangssammenslåing» ønsker at resten av Forsand skal bli en del av Strand kommune og har søkt om grensejustering.

Statsforvalter Bent Høie har nå satt i gang arbeidet med og spør folket i Forsand om hvilken kommune de skal høre til. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Departementet skal avgjøre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor bedt Statsforvalteren i Rogaland om å utrede, noe de altså nå starter med.

– Det er riktig å lytte til hva folket som bor der mener. Om to uker vil resultatene være klare. Så vil vi gjøre en totalvurdering på hvor Forsand bør høre til, sier statsforvalter Bent Høie.

Til slutt vil det være departementet som skal ta avgjørelsen.

– Jeg håper det blir Sandnes, men jeg gleder meg til det er ferdig. Jeg håper de hører på hva folket mener, sier Hustrulid.