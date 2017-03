Reagerer på konsesjon til bygging

Styreleder i foreningen La naturen leve, Sveinulf Vågene, reagerer sterkt på at Vardafjell Vindkraft AS fikk konsesjon til å bygging av Vardafjell vindkraftverk i Sandnes. – Dette er skuffende. Det vil gå utover turområdet og vil få store konsekvenser for naboene som bor omkring, med tanke på støybelastning, sier han.