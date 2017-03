Gir strøm til 4500 husstander

Vardafjell Vindkraft AS har fått konsesjon til bygging av Vardafjell vindkraftverk i Sandnes. Med full utbygging kan vindkraftverket gi strøm til rundt 4500 husstander. Vardafjell vindkraftverk er et godt fornybarprosjekt for utbygging i en region med høy teknisk kompetanse sier olje- og energiminister Terje Søviknes.