Det skal være flere forsøk på å få tak i det PST betegner som sensitiv teknologi.

PST mener Russland bruker vennligsinna stater og sjøveien for å skaffe seg nødvendig utstyr til sin egen produksjon av olje og gass.

– Det er økt trykk og etterspørsel etetr varer som er sanksjonerte eller under eksportlovgivninger. Det bekymrer oss, sier Stig Ledaal, leder for PST Sør-Vest.

Stig Ledaal, leder av PST i Sør-Vest. Foto: Elise Pedersen / NRK

Et skip som har hentet lovlig kjøpt offshoreutstyr i Rogaland, ser ut til å være russisk. Skipet skulle ha et stopp i Europa før endelig destinasjon i Kina.

Skipet har russisk mannskap og har reist til og fra flere russiske havner, men er registrert under et annet flagg.

PSTs undersøkelser viser at skipet ikke brukte reiseruten som var oppgitt, men i stedet gikk direkte til den russiske byen St. Petersburg.

«Helt nødvendig for Russland for å kunne drive sin krigføring i Ukraina», står det i ei vurdering fra PST.

Russisk e-tjeneste

I et annet tilfelle blei to selskap i Rogaland kontakta av en forretningsforbindelse i Europa. Vedkommende ville kjøpe utstyr.

PST er kjent med at dette selskapet sannsynligvis var et stråselskap med tilknytning til Russland. Den angivelige kjøperen var identifisert med tilhørighet hos russisk e-tjeneste.

– Bedriftene har sjøl kontakta oss. Det skal sies at de er årvåkne, har forhindret kjøp og ønsket ikke å selge. Vi har tett dialog med bedriftene og undersøker for å se nye forsøk, sier Ledaal.

Da PST starta sine undersøkelser, avdekka de at målet trolig var utstyr som kan benyttes til militært bruk.

Kjøperen kunne heller ikke gi nok opplysninger til at selgeren kunne vite sikkert hvor utstyret ville havne hvis det blei solgt.

Så blei det stille. Det gjør PST sikrere på at kjøperen kan være et mellomledd for Russland.

– De prøver bevisst å skjule at mottakerlandet er Russland, sier Ledaal.

Flere forsøk i Europa

I et tredje tilfelle blei PST kontakta av en lokal bedrift etter at en person med forbindelser til russisk virksomhet hadde forsøkt å handle det PST betegner som lisenspliktige varer.

– Vi forventer og antar at dette er økt i Norge. De oppretter kontakt og pleier kontakter. Utnytter eller lurer og presser folk.

Betalingsforslag kan ikke kobles direkte til selskapet, og varene skal sendes til et «unaturlig» sted i Europa.

Denne saken følger PST videre, og de veit at samme selskap gjør tilsvarende forsøk i andre vestlige land.

PST er mest bekymra for at russerne skal få etablert sin etterretning i norske forskningsmiljøer eller miljøer som utvikler høyteknologi. Ifølge Ledaal har de en rådgivende og forebyggende rolle.

– Per nå ser en ikke en fare for sabotasje mot Norge, men et økt trusselbilde for innhenting av informasjon, sier han.