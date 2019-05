Prinsessen og sjamanen i Stavanger

Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verret har startet kveldens arrangement "Dialogsamtalen" på Clarion hotell i Stavanger, som er første stoppested for duoens Norges-turné. De skulle opprinnelig ha arrangementet i St. Petri Kirke, men biskopen reverserte vedtaket da hun mente at foredraget ikke var i tråd med det kirken står for.