Portforbud for fjørfe for å hindre smitte av fugleinfluensa

Mattilsynet innfører portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i 17 kommuner i Rogaland. Dette gjør de for å hindre spredning av fugleinfluensa.

Den siste tiden er det funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa.

– Portforbud er et inngripende tiltak som er alvorlig for dem som blir omfattet, men med utviklingen den siste tiden mener vi det er nødvendig for å hindre at smitten sprer seg, sier avdelingssjef Geir Nødland i Mattilsynet i en pressemelding.

Ornitologer har lenge fryktet et stort utbrudd av fugleinfluensa.

Portforbudet gjelder ikke for fuglehold med 50 eller færre fugler, dersom enkelte krav til innhegning møtes.