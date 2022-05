– Det er veldig bra. Jeg tror vi har godt av å ha ansvar for noe. Det vil jo hjelpe oss senere i livet, sier Endre Aarvik.

Han og kompisene er 15. Ingen av dem har hatt en vanlig sommerjobb. Og det er helt normalt. Tall fra SSB viser at kun fire av ti unge mellom 15 og 19 år hadde sommerjobb i 2019. På slutten av 1990-tallet hadde tre av fire ungdommer mellom 15 og 17 år sommerjobb.

– Jeg har bare hjulpet besteforeldrene mine med maling og sånn, sier Aarvik.

– Hvor vanskelig er det å få jobb?

– Veldig vanskelig. I alle fall for oss som er under 18 år.

SSB har ikke konkrete tall for ungdom under 18 år for de to somrene under pandemien. Men antall unge under 25 år med jobb om sommeren gikk ned fra 2019 til 2020. I 2021 var det flere med jobb enn i 2019.

Unge får lov å jobbe

Ifølge Arbeidstilsynet kan ungdom over 15 år jobbe. Men jobben skal verken gå utover helse, sikkerhet eller skolegang. De kan for eksempel jobbe i butikk og kontor. Ryddig og vedlikehold i parker er også lov.

Bjørn-Erik Davidsen fikk flertallet i bystyret med seg da han ville se på muligheten for jobbgaranti for ungdom. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Kommunen trenger flittige hender både til vedlikehold av bygg og i uteområder. Det er også stort behov i hjemmehjelpstjenesten. Jeg er sikker på vi kan finne jobber som ungdom kan gjøre, sier Bjørn Erik Davidsen (MDG).

Det er han som står bak forslaget om å gi de unge sommerjobb i Haugesund. Nå skal kommunen se på muligheter for en jobbgaranti for unge mellom 15 og 18 år.

– Jeg vet det er mange ungdom under 18 år som ønsker å jobbe, sier Davidsen.

Flere mindre kommuner har tidligere gitt jobbgaranti til unge om sommeren. Ofte for å få dem til å bli i kommunen.

NHO applauderer

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO liker at kommuner gir en form for jobbgaranti til de unge.

– Det er veldig positivt at kommunene er offensive og ser på muligheter for hvordan de kan tilby ungdom sommerjobb, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Hun mener det er verdifullt for ungdom å prøve seg i arbeidslivet.

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment Studio

– Jeg tror vi alle husker vår første sommerjobb. De to siste årene med pandemi har gått hardt ut over bransjer som normalt har rekruttert mange unge, som reiseliv, salg og service. I år opplever de samme bransjene å ha skrikende behov for arbeidskraft, sier hun.

–Men ungdommene sier det er vanskelig å få jobb i bedrifter?

– Det kan kanskje ha sammenheng med hvilke arbeidsoppgaver de har behov for å få utrettet. Det må være oppgaver som er egnet for yngre arbeidstakere, sier Melsom.

NHO oppfordrer alle sine bedrifter til å finne jobber til ungdom.

Drømmejobben

Men hva er så de unge interessert i? Er det greit med parkarbeid, liksom?

– Ja, drømmejobben min er å male hus eller klippe plen. Eller bare hjelpe andre, sier Sander Kleppe.

Kompisene er enige. De er alle klare for sommerjobb.

– Jeg kunne gjort mye bare jeg fikk en ok lønn, sier Lars William Hunsbedt.