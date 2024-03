Russebussen Pøbben på Bryne ble politianmeldt av Kvinnegruppa Ottar. Bussen har fått masse kritikk for deres pornografiske bilde på bussen.

– Kvinnegruppa Ottar reagerer kraftig på at noen skal kunne kjøre rundt i offentligheten med sitt kvinnefiendtlige budskap, skrev de i anmeldelsen.

Nå har politiet henlagt saken.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Sveinung Andersen Foto: Thomas Halleland / NRK

– Som politiet tidligere har sagt har vi ikke funnet grunn til å opprette sak. Nå har det kommet inn en anmeldelse. Denne er vurdert på samme måte, og vi har ikke funnet rimelig grunn til å etterforske om det foreligger et straffbart forhold.

Det sier politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt.

Han vil minne om at alle trafikanter har ansvar for å opptre aktsomt i trafikken, og ikke la seg påvirke av kjøretøy eller andre blikkfang langs veiene.

Bussen fra Bryne har skapt mye blest i lokalmiljøet den siste uka. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Skuffa over politiet

Sara Mauland er leder i Kvinnegruppa Ottar i Stavanger. Hun er skuffa over politiet.

– Dette er en bekreftelse på at politiet ikke prioriterer kvinners rettssikkerhet, sier hun.

Sara Mauland er leder i Kvinnegruppa Ottar, Stavanger Foto: Arild Eskeland / NRK

Mauland forteller at politiet har ikke tatt noe initiativ selv, og at de har sagt at dette ikke er noe de ønsker å bruke ressurser på.

Mauland sier gruppa nå skal vurdere om de skal klage på dette eller ikke.

– Det var uansett viktig å anmelde. Det er viktig å få en debatt på hva som skal defineres som porno, sier Mauland.

Ottar mener at illustrasjonen på utsiden av bussen bryter med straffelovens paragraf 317 om pornografi og paragraf 318 om utstillingsforbud av bilder av eksplisitt seksualisert karakter.

– Respekterer og verdsetter kvinner

Russegruppa skrev dette i en SMS i går:

– Vi respekterer og verdsetter kvinner like mye som alle andre, og ethvert inntrykk av kvinnefiendtlighet er helt uønsket. Selv om vi ikke kan kontrollere Kvinnegruppa Ottar synspunkter, er vi trygge på vår beslutning.

Videre skriver de at de er svært tilfredse med det valgte eksteriørdesignet, og at de ikke har noen beklagelser angående beslutningen de har tatt.