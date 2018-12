– Det er skremmende at politiet la vekk saken uten at de tok tak i den, sier Arve Jaatun.

Han var en av de første som fant plastsøppelet i strandsonen, ved sin hytte i Skipavåg. Da han gikk tur til den lille stranda ved hytta, trodde han det var store hagl som gjorde stranda hvit.

– Det var titusenvis av små plastbiter som lå på den lille stranda, tett i tett. Det går ikke an å plukke, du må ha støvsuger, sier Jaatun.

Kommunen anmeldte

Det er to uker siden Vindafjord kommune først leverte en anmeldelse etter plasten ble funnet i strandsonen.

Plastringene er rundt en centimeter i diameter, og ser ut som store hagl på avstand. Foto: Thomas Halleland / NRK

Uten å ha talt, mener avdelingsleder for teknisk drift i Vindafjord kommune, Marit Øverland Ilstad, at det er millioner av slike plastringer.

– Vi prøvde å gjøre undersøkelser selv for å finne ut hvor plasten kom fra, men klarte ikke å finne det ut. Derfor henvendte vi oss til politiet og til 110-sentralen, sier Ilstad.

Men politiet henla saken sist uke, uten å ha vært på stedet, eller sikret seg noe av plasten.

Fylkesmannen kjente igjen plasten

Etter at saken ble henlagt, varslet NRK fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland, om henleggelsen.

Assisterende fylkesmiljøvernsjef i Rogaland, Marit Sundsvik Bendixen, dro kjensel på plastbiten da hun fikk se hva som lå strødd over hele Vindafjorden.

Plastringene er såkalte biofilmbærere. Disse blir brukt i biologiske renseanlegg, og i oppdrettsanlegg.

Hun undersøkte på nettet og tok noen telefoner, og fant både ut hvem som lager dem, og hvem som bruker dem.

Vågafossen settefiskanlegg i Vindafjorden. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er ikke mange som bruker disse i Rogaland, og i Vindafjorden er det bare Vågafossen settefiskanlegg, sier Sundsvik Bendixen.

Marine Harvest avviser ikke helt at de er synderen, men har ingen forklaring på hva som kan ha skjedd.

– Vi har gått gjennom hele anlegget vårt på Vågafossen for å se om det er noen mulighet for at dette kan ha lekket ut av selve systemet, fortalte kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, mandag.

– Dersom vårt anlegg er kilden til dette utslippet, ser vi svært alvorlig på det, og vil rydde opp og få fjernet avfallet, la han til.

Skuffet over politiet

Etter først å ha henlagt anmeldelsen på grunn av manglende informasjon, har politiet nå gjenopptatt saken. Lørdag var politiet ute for å ta bilder og sikre seg forsøplingen.

– Vi beklager at denne saken først ble henlagt. Vi ser alvorlig på dette, og har tett dialog med Vindafjord lensmannskontor som bistår oss i denne saken, sier Åslaug Høgemark, leder ved Nordsjø- og miljøavsnittet ved Sør-Vest politidistrikt.

Hyttenabo Arve Jaatun er skuffet over politiet som først henla saken.

– Dette viser at miljøkriminalitet ikke har høy prioritet, i hvert fall ikke forsøpling av havet, for det kan komme fra hvor som helst.

Høgemark avviser også at dette er et eksempel på at politiet ikke prioriterer miljøsaker og miljøkriminalitet.