Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Håpet er at gavene kan komme helsearbeidere mest mulig til gode, og at de er klar over at det er mange av oss vanlige folk som ser dem og er takknemlige, sier den anonyme kunstneren Pøbel.

De siste to årene har vært beinharde for helsearbeidere.

Den enorme belastningen pandemien har vært på helsetjenesten har gjort at sykepleiere må jobbe store menger overtid og ta dobbeltvakter.

I år har derfor gatekunstneren Pøbel valgt å sende en personlig hilsen til de som har stått på gjennom pandemien.

Ønsket fra kunstneren er at bildene kan henges opp på pauserommene slik at flest mulig kan få glede av dem. Pøbel sender ut 125 trykk som en julegave til helsearbeidere som har stått på under pandemien.

125 håndlagde silketrykk med det kjente motivet av daværende helseminister Bent Høie som løfter opp en helsearbeider i fullt smittevernutstyr.

Ikke nok til alle

De 125 silketrykkene er sendt ut til flere av landets sykehus og de største kommunene.

– Dessverre hadde jeg ikke nok trykk til hver eneste helsearbeider i hele landet. Derfor har jeg oppfordret både kommuner og sykehus om å ha gavene på rotasjon i pauserom og lignende, sier Pøbel til NRK.

Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør ved SUS. Foto: Svein Lunde / SUS

Stavanger universitetssjukehus hadde nettopp mottatt sin del av gaven da NRK tok kontakt.

– Det var absolutt en hyggelig overraskelse. Nå skal vi i hvert fall få rammet det inn, og så må vi finne et fint sted å henge det opp, sier Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør ved SUS.

Det er ikke første gang Pøbel sender en julehilsen til helsearbeidere.

På oppdrag fra Helse Vest lagde han et julekort som ble sendt til alle ansatte i foretaket. Men kortet inneholdt også en skjult beskjed til de ansatte.

– De trenger virkelig den oppmuntringen

Årets julehilsen er hentet fra den ikoniske scenen i filmen «Dirty Dancing», hvor Patrick Swayze løfter opp Jennifer Grey. Men skuespillerne er byttet ut med en helsearbeider og daværende helseminister Bent Høie.

– Jeg syns det er veldig flott gjort av Pøbel. De som jobber i helsetjenesten trenger virkelig den typen oppmuntring nå, for nå er det nok mange som er slitne, sier Bent Høie, som nå er statsforvalter i Rogaland.

Bent Høie mener de som jobber i helsetjenesten virkelig trenger den typen oppmuntring nå. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Pøbel er kjent for de politiske budskapene i kunstverkene sine og har tidligere kritisert hvordan helsetjenesten i Norge er organisert.

– Jeg føler med helsearbeidere som har veldig lange og hektiske dager grunnet pandemien, men også på grunn av flere år med manglende ressurser fra politiske avgjørelser, sier Pøbel.

Høie tolker Pøbels budskap som at myndighetene ikke har gjort nok for å løfte helsearbeiderne opp.

– Jeg oppfatter at et av budskapene han har, er de ikke har fått det de fortjener når det gjelder arbeidsforhold og lønn. Og det er et viktig budskap å ta med seg, sier han.