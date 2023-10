– Det er på grunn av miljøet, men også prisen.

Sara Van De Graaf kjøpte ikke plastpose da hun var på butikken i dag.

– Jeg gadd ikke, sier hun.

Og det er kanskje ikke så rart.

Stor prisøkning

I august økte nemlig Handelens miljøfond avgiften på plastposer for å få ned plastbruken i Norge.

Økningen var ikke akkurat liten. Nå koster en plastpose fire kroner og 25 øre.

I 2018 kostet en plastpose én krone.

Ferske tall fra Handelens miljøfond viser at plastposebruken i september sank med nesten 40 prosent i Rema 1000, Coop og Norgesgruppen.

Dette er tall sammenlignet med i fjor.

Og om vi regner i antall poser:

25 millioner mindre.

Daglig leder i Handelens miljøfond, Cecilie Lind, er fornøyd med tallene.

– Det er en overraskende rask respons. Og så er det bra at det vedvarer fra august, sier hun.

Cecilie Lind forteller NRK at de innen 2025 prøver å sette ned plastposesalget til 40 poser, per person. Foto: Handelens Miljøfond

Kuttet salget med 68 tonn

Emilie Våge er leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000.

Hun skriver i en e-post til NRK at nedgangen i forbruket har ført til at de har solgt 68 tonn mindre plastposer.

Det er mer enn vekten til et 24 meter langt vogntog.

Butikken er svært positive til nedgangen.

Emilie Våge, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Rema 1000, forteller at butikken er positive til plastpose-nedgangen. Foto: Rema 1000

– REMA 1000 har bærekraft høyt på agendaen og vi er glade for at plastposesalget i butikkene synker og at bruken av handlenett og avfallsposer på rull øker, forteller Våge.

Hun skriver videre at dagligvarehandelen ser på dette som en konkurranse om å gjøre det best – og heier på alle selskap som er med på å bidra til dette initiativet.

– Fint at det er dyrere

Butikkunde Siv Astri Sunde Ihle mener det er helt greit med økte plastposepriser.

– Nå har jeg en, to, tre, fire poser! Pluss en som jeg bruker mange ganger, forteller hun.

– Synes du det er bra at det har blitt dyrere?

– Jeg synes det går helt fint, svarer hun.

Siv Astri Sunde Ihle hadde mange forskjellige plastposer, da vi møtte hun på Rema 1000. Foto: Hanne Christin Våge / NRK ROGALAND RYKKE2

Hun har også prøvd å kutte ned plastposeforbruket, og har i dag kommet med plastposer fra alle mulige butikker.

– Nå bruker jeg reservene, også har jeg kjøpt meg rull. Sånn til å putte søppel i, sier Ihle.

Men hun innrømmer at hun noen ganger må kjøpe plastposer i butikken – i likhet med mange andre.

– Vurderer prisøkning

– Vi vurderer å øke plastpose-avgiften etter nyttår, opplyser Lind i Handelens Miljøfond.

Hun forteller at det enda ikke er vedtatt, men de jobber mot å nå EU-målet om å få 40 kjøpte plastposer i året per person.

September-tallene viser at vi nå ligger på 85 poser per person.

– Nå har vi fått endret de letteste vanene til folk, så nå må vi finne ut hvordan vi kan få snudd de siste som fortsatt kjøper pose, skriver hun.

Ønsker å tilby andre løsninger

Lind ønsker å tilby andre løsninger enn plastposen, og vil heller at folk skal velge handlenett.

– Miljøgevinsten oppstår når man bruker nettet enn syv til åtte ganger. forteller Lind.

–Det vi vet er at folk glemmer handlenettene sine, så vi prøver å finne måter der vi kan tilby et handlenett de gangene de har glemt det, sier hun.

– Også vil vi se om de som har for mye handlenett hjemme kan levere vil levere det inn, også kan noen andre heller få bruk for de nettene, fortetter Lind.

Deler ut handlenett

– Har dere også lyst til å ha med dere et handlenett? sier senterleder for Amfi Madla, Anette Worum til kundene som strømmer inn på kjøpesenteret hennes.

Senterleder Anette Worum deler her ut handlenett senteret har samlet inn - gratis til kunder. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Forrige uke satt Handelens miljøfond i gang et pilotprosjekt med Amfi Madla i Stavanger hvor de delte ut handlenett til kundene sine.

Tallene fra Amfi Madla viser at plastposebruken gikk ned med omtrent sju prosent på kjøpesenteret etter handlenett-prosjektet.