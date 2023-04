Permitterte etter Easee-krisen – Usikre på om de kommer tilbake

Skjærtorsdag ble det kjent at også nederlandske myndigheter vurderer salgsforbud av Easee sine ladebokser. Det melder Aftenbladet. Easee skal ha fått frem til 18. april til å svare. Konsekvensene av et eventuelt salgsforbud i Nederland er ikke kjent enda.

– De siste ukene har vært spesielle. Det vært mye opp og ned i følelser.

Det sier Sindre Svines som nylig var en av 138 ansatte som ble permittert av Easee. Bakgrunnen for massepermitteringen er blant annet at svenske myndigheter har innført salgsstans av to elbilladere fra Easee. Flere norske forhandlere har også stanset salg av Easee-ladere. Det er jordvernfeil som er stridens kjerne.

Det har ført til at om lag 40 prosent av selskapets ansatte nå er permittert.

– Jeg så den komme. Jeg jobber i avdelingen «People», som jobber med kultur og skape god stemning slik at folkene på jobb når sine kulturelle mål. Men jeg er ikke driftskritisk, sier Svines.

Likevel var det tungt å få beskjeden.

– Det er et slag i magen når man får beskjeden. Realiteten slår inn. Det første man tenker på er det økonomiske og jobb.

Sindre Svines synes det er lettere å forholde seg til permitteringen nå, enn det var med én gang beskjeden kom. - Det økonomiske ordner seg, vi er privilegerte i Norge, sier han. Foto: Elise Pedersen / NRK

Utmattende

– De siste ukene kan vel oppsummeres med ett ord: utmattende, sier Christian Sædberg til NRK. Han er communications manager i selskapet. Og nå altså permittert.

Det er Easee-ansatte ved kontorene i Sandnes, Tønsberg og Oslo som har blitt permittert.

– Det er dette som må til, og dessverre var ikke min rolle en av de mest kritiske for at vi skal komme over denne lille kneiken vi nå står ovenfor, sier Sædberg.

Christian Sædberg under en av sine siste dager på Easee-kontoret før permitteringen trer i kraft. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det har vært enormt lange dager helt siden denne saken dukket opp i Sverige, og de ble jo bare enda lengre når det kom et negativt svar fra Elsäkerhetsverket. At hele saken har fått et ganske tragisk følge, er det jo ingen som kan motsi. Det er ingen som synes dette er kjekt, men de ansatte her reagerer forskjellig.

Selv tar ikke Sædberg permitteringen så tungt.

– Det er jo kjipt å sitte på sidelinjen når alt man vil er å hjelpe til, men det er ikke så mye man kan gjøre.

Easee-saken: Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Det svenske tilsynsorganet Elsäkerhetsverket stilte i februar spørsmål ved Easee sine ladere Easee Home og Easee Charge.

Tirsdag 14. mars ble det besluttet full salgsstopp i Sverige.

Bakgrunnen er blant annet at ladeboksen ikke har en jordfeilbryter som oppfyller kravene til svenske myndigheter.

I Norge selges Easee-laderne fremdeles, men flere Easee-forhandlere har midlertidig stanset salg og montering av laderne.

Easee har varslet at de vil anke avgjørelsen til Elsäkerhetsverket, og hente penger fra investorer.

Men saken kan ta tid, og som en konsekvens, sendte underleverandør Norautron varsel om oppsigelse til 81 av sine ansatte tirsdag 21. mars.

Fredag 17. mars varslet Easee massepermittering av sine ansatte. Fredag 24. mars fikk 138 av selskapets ansatte varsel om permittering.

Easee-lader som fremdeles ligger i boksen. Flere norske forhandlere har stanset salg av laderne. Foto: Elise Pedersen / NRK

Sist inn – først ut

At Sædberg skulle bli permittert, kom ikke som en bombe, forteller han.

– Jeg var rimelig sikker på at jeg var en av dem som kunne få permitteringsvarsel. Som en av de hundre siste inn tenkte jeg at dette ville være naturlig. Sist inn, først ut er det vel noe som heter.

De ansatte i selskapet fikk varsel om omfanget av permitteringen på et allmøte.

– Jeg klarer ikke å relatere til tristheten som veldig mange kjenner på. Jeg vet at dette er nødvendig, og jeg tenker å sitte på benken å vente.

Også Svines forteller at han nå ikke tar permitteringen like tungt, selv om han har jobbet i selskapet siden desember 2021.

– Vi var da 9–10 ansatte ved Oslo-kontoret der jeg jobber. Nå er vi 60. Men jeg var sist inn på mitt team. Når det er så harde kår og det handler om å overleve, så skjønner jeg det veldig godt, sier han.

Christian Sædberg sier han ikke liker å sitte på sidelinja, men at han er klar for å bruke mer tid med familien. Foto: Hanne Høyland / NRK

Håper at skuta snur – men utelukker ikke andre muligheter

Permitteringen er midlertidig, og varer i opp til fem måneder.

– Det ligger også en mulighet for at skuta kan snu før dette, noe jeg selvsagt håper på. Jeg har virkelig tro på Easee, og skulle veldig gjerne vært med på reisen videre når vi er på rett kjøl igjen.

Likevel er dette usikkert, og Sædberg er tydelig på at man også må være pragmatisk i slike situasjoner.

– Skulle det dukke opp en mulighet mens man sitter på benken må jeg jo tenke på hva som er best, både for meg og min familie. Slik antar jeg det er for de fleste av oss.

Svines er enig.

– Det som gjør mest vondt er å tenke på å ikke gå på jobb med folkene jeg har blitt så glad i. Så hvis de vil ha meg tilbake, så kommer jeg gjerne tilbake igjen.

Nye veier

Men verken Svines eller Sædberg vil ligge på latsiden mens de er permitterte.

Førstnevnte har Instagram-kontoen «Plantegutt», der han tar opp sin store lidenskap: dyrking.

– Jeg driver med grønn glede. Jeg har 200 planter inne, og sprer min kunnskap om dyrking og planter, sier han.

Sindre Svines vil nå dyrke sin interesse for dyrking. Foto: Elise Pedersen / NRK

Hvis kontoen blir stor, utelukker Svines ikke at det er det han vil leve av.

– Jeg skal være produktiv. Hvis det kommer en sosiale medier-stilling som er helt vill, så hadde det vært veldig kjekt. Men jeg kommer ikke til å søke jobber selv.

Sædberg sier han ønsker å bruke permitteringstiden på å dyrke interessen for musikk.

– Jeg spiller trommer, og håper det er noen av de andre musikalske som er permitterte som vil spille i mellomtiden. Det er noe å gjøre sammen med kollegaer.

Over 200 oppsigelser og permitteringer

Onsdag 22. mars kom varselet om at 81 ansatte ved Norautron i Horten, som produserer ladebokser fra Easee, har fått varsel om oppsigelse.

Ingen Easee-ansatte har fått varsel om oppsigelse.

– Det er fordi vi er ganske sikre på at vi kommer oss gjennom dette på en god måte. Vi ønsker selvfølgelig å få de permitterte tilbake igjen, har Easee-sjef Jonas Helmikstøl tidligere sagt til NRK.