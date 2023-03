Her blir Easee-laderen liggende i esken: – Ikke en risiko vi vil ta

Elektriker Jan Einar Lerbrekk skrur opp elbilladeren i garasjen i Stavanger, slik han pleier å gjøre.

Kunden har fått tilsendt en Easee-lader fra arbeidsgiver, men Lerbrekk har fått andre instruksjoner:

Bedriften han jobber i vil foreløpig ikke montere ladere fra det kriserammede ladeselskapet.

Derfor er det en ladeboks fra konkurrenten Zaptec som monteres i dag. Easee-laderen blir liggende uåpnet på garasjegulvet.

– Det er ikke en risiko vi vil ta. Dersom det går galt, er det ikke så kult for oss som har montert mange av deres elbilladere, sier Lerbrekk.

Jan Einar Lerbrekk i El-Team skrur opp en ladeboks i garasjen til en kunde i Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

Salgsstopp og tilsynssak

Situasjonen har gått fra alvorlig til svært alvorlig for Easee, som på få år har blitt Europas største leverandør av elbilladere.

I februar stilte det svenske tilsynsorganet Elsäkerhetsverket spørsmål ved laderne til Easee. Laderne Easee Home og Easee Charge mangler jordfeilvern og såkalt DC-beskyttelse, mener svenskene.

Tirsdag kom beskjeden: Full salgsstopp i Sverige.

Administrerende direktør Jonas Helmikstøl og Easee har jobbet døgnet rundt for å redde selskapet siden tirsdag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Elektriker Lerbrekks firma El-Team og flere andre salgs- og installasjonsbedrifter tok grep umiddelbart.

Og Easee-laderen som ligger på garasjegulvet i Stavanger? Den og de få andre Easee-laderne El-Team har på lager blir sendt i retur.

– Har dere kuttet helt ut å montere Easee-ladere nå?

– Vi har fått beskjed om å vente med det, sier elektriker Lerbrekk.

Easee er på sin side klar for kamp. Ladegiganten vil anke avgjørelsen til Elsäkerhetsverket og hente friske penger fra investorer.

– Vi kommer til å stå igjen som en mye bedre rustet bedrift etter dette. Vi skal kjøre på, sa toppsjef Jonas Helmikstøl til NRK fredag.

Det har vært en blytung uke før Easee, som nå står overfor massepermitteringer. Foto: Elise Pedersen / NRK

Fredag varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at de åpner tilsynssak mot Easee og flere andre ladestasjoner på det norske markedet.

Dette er Easee Ekspandér faktaboks I 2018 etablerte Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard elbillader-selskapet Easee. Samtlige hadde bakgrunn fra konkurrenten Zaptec.

Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Selskapet utvikler «smarte» elbilladere, og har opplevd en forrykende vekst. På få år har selskapet vokst fra tre til rundt 500 ansatte. Easee har solgt 700.000 ladere i Norge og Europa.

Ladeselskapets omsetning var på nærmere to milliarder kroner i fjor. Driftsresultat før avskrivninger var på mellom 250 og 300 millioner kroner, ifølge DN.

Ringer borettslag om konkurrentenes produkter

I et sameie på Bryne inspiserer styreleder Harald Aursland de nyinstallerte Easee-laderne i garasjen. Han angrer ikke på beslutningen.

– Jeg ser ingen grunn til å skifte dem ut fordi noen svensker mener det er noe galt. Men det er klart, vi har mange beilere som nå ringer og lurer på om vi har vurdert andre ting, sier sameie-styreleder Aursland.

– Frem til at vi eventuelt merker at noe er galt, synes jeg ikke vi skal bytte, sier sameie-styreleder Harald Aursland om de nye Easee-laderne. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvem er det som ringer?

– Konkurrentene til Easee har jo selvfølgelig benyttet anledningen. De er veldig kjappe på telefonen og gode på salg, sier Aursland.

Ladekonkurrent Zaptecs kommunikasjonssjef Maiken Økland sier til NRK at det ikke er slik at ladeselskapet tar kontakt med borettslag eller sameier direkte.

En rekke forhandlere kjøper laderne til Zaptec og selger disse videre, og Økland vil ikke kommentere andre bedrifters salgsstrategi.

Ladeselskapet Amina sier til NRK at de ikke selger elbilladere til borettslag.

Sameie-styreleder Aursland står trygt i styrets beslutning om å kjøpe Easee-ladere.

– Vi undersøkte så grundig vi kunne, og fant at Easee var det beste alternativet. Vi så ingen grunn til at vi ikke skulle kjøpe disse laderne. Jeg tror Easee er et såpass seriøst selskap at dersom det hadde vært noe brannfarlig, ville de rettet opp i det, sier Aursland.

Sameiet i Bryne har fortløpende fått montert Easee-ladere det siste året. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Zaptec øker produksjonen

Full Easee-salgsstopp i Sverige, samt en overhengende fare for at resten av Europa følger etter, gjorde at konkurrenten Zaptec føk i været på børs denne uken. Selskapet er opp drøyt 28 prosent de siste fem dagene.

Konkurrenten merker også høyere etterspørsel i lys av Easee-krisen.

– Salget øker markant, bekrefter kommunikasjonssjef Økland.

Kommunikasjonssjef Maiken Økland i Zaptec. Foto: Hanne Høyland / NRK

Salgstall er børssensitiv informasjon, og Økland kan ikke gå nærmere inn på detaljene enn å gi en generell kommentar.

Mens Easee-produsentene Norautron i Horten og Vänersborg i Sverige må nedbemanne, øker Zaptec-produsent Westcontrol i Rogaland produksjonen og ansetter folk. Det skrev Stavanger Aftenblad tidligere denne uken.