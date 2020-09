I 2018 fikk Monica Husebø Broløkken (33) påvist livmorhalskreft. Siden har livet vært preget av tøffe behandlinger.

I sommer kom tilbakefallet. Legen oppdaget kreftceller i lymfene rundt hjertet og magesekken.

Monica Husebø Broløkken håper immunterapi kan holde kreftsykdommen i sjakk. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Nå håper hun immunterapi kan forlenge livet. Men tobarnsmoren fra Gaupen i Hedmark har fått nei til denne kostbare behandlingen.

900.000 kroner må samles inn.

– Skulle bare mangle

Løsningen for Monicas far er å selge noe av det kjæreste han eier. Per Reidar Johnsen (61) har lagt drømmebilen ut for salg.

En gyllen Volvo Amazon fra 1966

Budene på veteranbilen fra 1966 har haglet inn. Den har de siste årene stått tørt lagret på en låve på Jæren. Foto: Erik Waage / NRK

– Det er både vondt og godt at far nå selger Volvoen. Han elsker jo denne bilen, sier Monica.

– Skulle bare mangle, svarer far.

Familien stiller opp for Monica

Nå strømmer budene inn på den klassiske Volvoen.

Hele storfamilien stiller opp økonomisk for datteren. Monicas søskenbarn har satt i gang en innsamling som allerede har skaffet over 60.000 kroner. Målet var at den skinnende Amazonen skulle sørge for minst 70.000 kroner til. Nå har det kommet inn et bud på 80.000.

– Vi håper at hun skal leve i mange år til. Monica er bare 33 år, har små barn, og det er altfor tidlig å dø nå, sier faren.

Monica har allerede vært i kontakt med et privatsykehus som tilbyr immunterapi. Hun og familien ønsker behandling skal komme i gang kjappest mulig.

Men det koster.

Hver behandling har en prislapp på 300.000 kroner. Monica trenger to eller tre runder med immunterapi.

– Hun vil prøve alt, men er usikker på om legene klarer å stoppe kreften, sier far Per Reidar.

Ikke godkjent behandling

Immunterapi er foreløpig ikke godkjent for behandling av livmorhalskreft ved norske offentlige sykehus.

Men studier har vist lovende resultater for pasienter med diagnosen. Likevel har ikke forskningen kommet så langt at alle pasienter får tilbud om den kostbare behandlingen.

– Alle henviste pasienter blir vurdert for mulig deltakelse, men det er ikke mulig å ta inn samtlige på grunn av inngangskriteriene i studiene, skriver overlege Kristina Lindemann ved Kreftklinikken på Oslo Universitetssjukehus i en e-post til NRK.

Derfor må Monica Husebø Broløkken nøye seg med cellegiftbehandling. Immunterapien må de bla opp for selv.

– Jeg syns det er forferdelig at hun ikke får denne behandlingen på statens regning. Nå må vi betale. Men den prisen er det verdt om hun får leve lenger, avslutter faren.