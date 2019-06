Stortinget stemte torsdag for regjeringens forslag om nedleggelse av pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025.

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene skulle bli. Forslaget Stortinget nå har vedtatt tar utgangspunkt i bokført verdi av gårdsdriften.

Pelsdyrbonde Odd Arne Myromslien forteller at han har fått estimert en kompensasjon fra staten på 3,1 millioner kroner. Det er 10 millioner kroner mindre enn han mener det vil koste han å avvikle.

– 500 millioner blir ingenting. For min del koster opprydningen 13 millioner, mens erstatningen er 3,1 millioner. Så jeg sitter igjen med en regning på omtrent 10 millioner kroner, sier han.

8,3 kilometer med bygningsmasse

Myromslien kjøpte sin første revetispe da han var åtte år gammel, og har drevet med oppdrett siden. I dag er han en av landets største pelsdyrbønder, og driver pelsdyrfarmer i tre fylker.

– Dette vil sette hele familien min på bar bakke. Vi har ikke 10 millioner liggende. Det er jo ikke akseptabelt i det hele tatt. Det finnes jo ikke folkeskikk i det.

SLEKTSGÅRDEN: For Myromslien og familien står også slektsgården nå i fare. – De tar jo knekken på folk som har jobba og slitt og laget sin egen arbeidsplass. Det er ikke bra, sier Myromslien. Foto: Even Lusæter / NRK

Til sammen har han 8,3 kilometer med bygningsmasse, i tillegg til 3000 kvadratmeter med haller og isolerte bygg.

– Jeg har også 6300 meter på leid grunn med avtale om at det skal ryddes opp og tilbakeføres til grunneier. Den forpliktelsen kommer jeg ikke unna. Det har vi tinglyste avtaler på. Så det må fikses, sier Myromslien.

Gjelder flere

Også pelsdyrbonde Bength Åreskjold Oftedal i Sola i Rogaland kommer til å gå i minus. Han forteller at han kommer til å få to millioner kroner i kompensasjon fra staten.

MINKOPPDRETTER: Bengt Åreskjold Oftedal føler seg dolket i ryggen av politikerne. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Taksten på anlegget er 12 millioner og i den kompensasjonsordningen som politikerne har tenkt å legge til grunn, tilbys jeg snaue to millioner kroner. Nesten alt jeg har investert i dette blir blåst bort, sier minkoppdretteren.

Han beskriver situasjonen som sår.

– Dette er en trist og dårlig dag. For meg betyr dette en full nedleggelse av hele gården, sier Oftedal.

Lite trøst i lovnader fra Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sa før avstemningen på Stortinget at hun så raskt som mulig etter at forslaget er vedtatt vil ha en høringsrunde om hvordan forskriften til kompensasjonen skal være.

– Nå har vi prøvd å legge til rette for en ordning som vi skal lage forskrift til, så får vi ta det deretter. Forskriften er ikke ferdig, den skal komme før sommeren, forklarer ministeren.

De to pelsdyrbøndene er ikke overbevist.

– Akkurat det finner jeg ingen trøst i. Det vil være så mange urimelige saker at det ikke vil nytte å vinne fram uansett, sier Oftedal.

– Jeg stoler ikke på politikerne. De prater bare rundt grøten og kommer ikke med noe konkret, sier Myromslien.

– Provosert

Kari Toftaker er leder i Oppdal bondelag, en trøndersk kommune med mange pelsdyrbønder. Hun sier dagen i dag er helt uvirkelig.

– Jeg er i sjokk og har egentlig store problemer med å forklare hvordan jeg har det nå. Det er i tillegg umulig å beskrive hva dette betyr for folk i næringa, men at det vil sette preg på resten av livet deres, det tror jeg.

I SJOKK: Leder i Oppdal bondelag, Kari Toftaker sier at dagen er uvirkelig, og at hun er i sjokk. Foto: NRK

Hun beskriver det hele som et drap på ei lovlig næring.

– Jeg blir så provosert når jeg hører at folk argumenterer med at dette er ei næring med dyreplageri. I mange år har man gått næringa i sømmene, og man har funnet ut at dette ikke stemmer. I 2017 ga regjeringa oss grønt lys til å fortsette, og nå kommer dette. Det er alvorlig og skammelig, sier Toftaker til NRK.