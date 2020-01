– Jeg har savnet å gå i fjellet. Det er lydene og stillheten. Og følelsen av ro i kroppen.

Vivian Brosvik fra Bergen er 40 år og firebarnsmor. For fire år siden fikk hun diagnosen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose). En sykdom som hindrer henne i å gjøre det hun elsker mest.

– Jeg gikk mye i fjellet før, da jeg var frisk. Da var jeg på fjelltur hver dag, sier hun.

FØR SYKDOMMEN: Vivian Brosvik før hun fikk diagnosen ALS. Foto: Privat

Å komme seg opp på fjelltur er nesten umulig, og savnet etter naturen er stort.

På bloggen sin Mamma på hjul, skriver Brosvik om livet – på godt og vondt.

FIREBARNSMOR: Vivian Brosvik med mannen Geir Håvard Sørensen, og barna Silje Marie (17), Chris Daniel (22), Marcus (19) og Isak (4). Foto: Privat

Det største ønsket

For to år siden startet Børge Hognestad (50) og tre kamerater på Jæren i Rogaland den ideelle organisasjonen Ønsketransporten.

Med en ombygget ambulansebil, legger de sammen til rette, for at alvorlig syke mennesker skal få oppleve noe de virkelig ønsker.

PÅ BÅRE: Christian Christiansen og Børge Hognestad i Ønsketransporten hjelper Vivian Brosvik med å sitte komfortabelt i en spesialtilpasset båre. Foto: Ingeborg Opheim Vinge / UiS

Hognestad er sykepleier og ambulansearbeider. Hans innsats på jobb kan bety forskjellen mellom liv og død. Han arbeider med å redde mennesker, men det er først når han går av vakt, at han opplever å virkelig hjelpe folk.

– I den akutte bransjen så er det kanskje en dramatisk setting, du går inn og gjør ting og vurderinger, men du har ikke tid til å ta vare på mennesket, sier Hognestad.

TRETTEN PÅ TUR: Ønsketransporten, her kledd i blått, bidro til at Vivian Brosvik og familien kunne komme seg på fjellet i Bergen. Foto: Ingeborg Opheim Vinge / UiS

Vivian Brosvik drøm om en fjelltur har levd lenge. Og da Ønsketransporten på Jæren ble kontaktet, var de ikke vanskelige å be.

En lørdag før jul satte ildsjelene kursen nordover til Bergen for å hjelpe – hjelpe en helt fremmed med å få innfridd et stort ønske.

Med en spesialtilpasset båre gjør Ønsketransporten det mulig for Vivian Brosvik å komme seg på fjelltur.

– Dette er helt fantastisk. Jeg er heldig, sier Brosvik og smiler.

Se TV-reportasjen her:

Drømmen om en fjelltur Du trenger javascript for å se video.

Denne reportasjen er laget på bakgrunn av produksjon tilknyttet Master i dokumentarproduksjon ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Nasjonal tjeneste

Fjellturen til Brosvik kom til etter at representanter fra organisasjonen Alltid Litt Sterkere, tok kontakt med Ønsketransporten.

– Jeg er veldig opptatt av at ALS-syke skal få en så god livssituasjon som mulig og ønsker å bidra til livsglede, sier Lien.

Målet er å gjøre tjenesten nasjonal, innen fem år. Ønsketransporten tar ikke ut lønn og håpet på politisk støtte. Like før jul sikret Stortinget dem en million kroner, over årets statsbudsjett.

PENGESTØTTE: Her får Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson (Frp), demonstrert en båre. Foto: Marte Skodje / NRK

– Ønsketransporten drives av ren idealisme for å gi verdighet. Derfor har vi sørget for penger på statsbudsjettet, sånn at de kan utvikle denne tjenesten i resten av landet, sier Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson (Frp).