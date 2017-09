Ommund (22) er etterlyst i hele Schengen

– Den norske ambassade i Paris har bekreftet at leiligheten til Ommund er funnet. Det var ikke noen personer i leiligheten. Lokalt politi har vært i kontakt med utleier, som kunne bekrefte at Ommund har betalt et større beløp kontant som depositum for leiligheten, bekrefter Ommunds onkel, Ove Eikje til NRK.

Leiligheten ble funnet i en helt annen gate enn det som tidligere har blitt oppgitt. Ommunds far har foreløpig ikke vært inne i leiligheten.

– Politi og Ommunds far fortsetter å lete etter ham i Avignon. Politiet jobber videre med saken.

Omtalt i fransk media

Torsdag har også fransk media omtalt forsvinningen med Ommunds navn og bilde.

– Omtalen har foreløpig ikke gitt noen resultater, men artikkelen ble nylig lagt ut.

Det siste livstegnet fra Ommund var 2. september, da han gjorde et uttak fra sin private bankkonto. Kun få dager tidligere, 31. august, mottok flere i familien et bilde på Snapchat fra studenten.

Politi og familie leter etter Ommund Veim Eikje (22). Foto: Privat

– Etter dette har det ikke vært noen aktivitet på sosiale medier, sier Ove Eikje.

15. september ble studenten meldt savnet til politiet. Familien har valgt å gå ut med navn og bilde av den savna 22-åringen fra Tysvær i håp om at nye opplysninger kommer for dagen.

– Situasjonen er forferdelig for familien. Det å leve i en usikkerhet for hva som har skjedd med Ommund er det verste. Vi håper og ber om å finne han, forteller onkelen.

Etterlyst i Schengen

Ommund studerte ved Universitetet i Bergen, men er for tiden på utveksling i den franske byen Avignon.

Han er etterlyst i hele Schengen-området, og politiet har via Kripos bedt fransk politi om bistand til og lokalisere savnede.

Foreløpig foreligger det ikke opplysninger om at det skal ha skjedd noe kriminelt, forteller politiet. Fransk politi har ansvaret for å undersøke saken i Frankrike, og Sør-Vest politidistrikt har ansvaret for saken fra norsk side.

– Vi sjekker mobiltelefontrafikken på telefonen hans og bevegelser på kontoen hans. Det er for tidlig å si noe om funn i dette arbeidet, sier Pål Jæger-Pedersen, påtaleansvarlig jurist på saken.