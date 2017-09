En «snap» av hybelen siste livstegn fra savnede Ommund

Flere i familien hans mottok et bilde på Snapchat, sannsynligvis 31. august, som viste Ommunds hybel innvendig, opplyser 22-åringens talsmann og onkel Ove Eikje til VG. Innhold fra bilde- og videodelingstjenesten Snapchat forsvinner som regel etter få sekunder. Familien har ikke lenger tilgang til bildet Ommund sendte.

30. august hadde familien fått beskjed om at han hadde fått seg et sted å bo. På universitetet i Avignon skal Ommund ha fortalt navnet på gaten hybelen ligger i.

– Faren prøver å finne hybelen. De tror de har funnet gaten, men det kan være en møysommelig jobb å finne hybelen. Det er veldig interessant hvis de finner ut hvor han har leid, sier Eikje.

Eikje sier familien har fått opplyst fra politiet at de siste uttakene fra Ommunds konto ble gjort 30. og 31. august. Han forteller at de to uttakene stemmer overens med at han har fått tak i en hybel.

– Det første uttaket var et større beløp, så det kan jo stemme med at han har fått tak i en hybel og vil betale forskudd eller depositum. Det siste uttaket var i en interiørbutikk, sier Eikje.

Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos, forteller til Bergensavisen at det er fransk politi som håndterer saken, men at Kripos bistår i informasjonsflyten mellom Norge og Frankrike.

Ommund Eikje skal ha vært vant med å reise, og har blant annet vært i USA på egen hånd flere ganger. Han er tilknyttet UiB ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og reiste til Frankrike for å studere språk.