2022 har vært preget av covid-19, krig, inflasjon, økte renter og frykt for økonomisk nedgang.

Hva med 2023? Vi spurte ekspertene om hva som gjør dem optimistiske, urolige og hva de vil følge ekstra godt med på i året som kommer.

Ekspertene er investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene, sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank og sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Hva gjør deg optimistisk?

Frank Jullum i Danske Bank ser tegn til at vi begynner å nærme oss toppen, både når det gjelder inflasjon og renter. Sannsynligheten for at ting blir veldig mye verre i 2023 er i ferd med å bli mindre, mener Jullum.

– Vi ser at rentene begynner å bite på etterspørselen, og at det også begynner å påvirke noe av den globale råvareinflasjonen, konstaterer sjeføkonomen.

Frank Jullum ser tegn til at ting er i ferd med å snu. Foto: Danske Bank

Alexandra Morris i Skagen Fondene er, som aktive investorer flest, optimistisk av natur. Hun tror på bedre tider, og ser flere positive trekk i aksjemarkedet fremover.

– Tiden for kjappe gevinster og pengetrykking er over. Nå er vi tilbake til nøkterne tider hvor kvalitet og inntjening trumfer fremtidig forventet vekst, sier Morris.

Investeringsdirektør Alexandra Morris fikk rett i at 2022 ville bli mørkere enn 2021 på aksjemarkedet. – Jeg er på ingen måte synsk, så heller ikke jeg kunne forutse rekkevidden av det som har skjedd dette året. Foto: Skagenfondene

Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener vi kan være optimistiske på vei inn i 2023:

Norge har god kontroll på pandemien og har den høyeste sysselsettingen som er målt noensinne. Arbeidsledigheten er rekordlav, samtidig som det er en god del ledige stillinger.

– At vi taklet pandemien så bra, forteller oss at når vi står i en krise som krever tiltak, så er vi handlekraftige. Vi klarer å løse vanskelige problemer, sier Knudsen.

Med høy inflasjon og høye renter, krever det at vi tør å tenke nye tanker og tør å ta nye grep, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Hva gjør deg bekymret for fremtiden?

Alexandra Morris i Skagen Fondene ser flere skremmende utviklingstrekk, selv om forvaltere helst skal være optimister.

– Det haster med å finne bærekraftige løsninger på de mest alvorlige utfordringene våre på jorden. Jeg synes at utviklingen mot mer autoritære og populistiske styreformer i en del land er høyst beklagelig, sier Morris.

Alexander Lukasjenko har innført et stadig mer autoritært regime i Belarus. Her sammen med Russlands president Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK / Reuters

Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank peker på flere bekymringer som han ikke tror vil gå over med det første: Russlands krig mot Ukraina, energipolitikken i verden og krevende verdikjeder og forsyningsledd.

– Verdensordenen, ikke minst i Europa, har blitt forstyrret. Dette har vi ikke opplevd mange ganger. Jeg synes også at den manglende tilliten i verden er urovekkende, sier Knudsen.

Frank Jullum i Danske Bank er bekymret av effekten av renteøkningene og inflasjonen. Denne kombinasjonen rammer bedrifter og husholdninger hardt verden over.

– Stort sett, også i Norge, har forbruket blitt holdt oppe ved å trekke på oppsparte midler. Men denne kilden begynner å tørke ut. Vi vil derfor få en økonomisk nedgangsperiode med høyere arbeidsledighet og flere konkurser i løpet av 2023. Jeg er bekymret for at den kan bli dypere og mer langvarig enn vi tror.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 % 2 % 3 % 2,75 % Prognose Norges bank

Hva vil du følge ekstra godt med på i året som kommer?

Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank peker på både inflasjon og geopolitikk. Krigen i Ukraina, konflikten mellom Taiwan og Kina og USAs rolle i verdenspolitikken vil også prege oss i 2023, tror sjeføkonomen.

– Noe av inflasjonen kom før krigen, men de høye energiprisene kom som følge av Russlands angrep på Ukraina. Større forstyrrelser kan få stor betydning for energiprisene fremover. Hvis prisene forblir høye og myndighetene satser på at dette går over og går bra, kan vi få flere avviklinger av bedrifter, sier Knudsen.

Kina gjør krav på overherredømme over øyen i Øst-Kina-havet, mens USA og Biden sier de vil forsvare Taiwan mot et angrep fra Kina. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Frank Jullum i Danske Bank vil følge med på de vanlige tingene, men vil følge ekstra nøye med på arbeidsmarkedet.

– Utviklingen i arbeidsmarkedet, både med ledighet og lønn i alle land, vil bli ekstra viktig fremover, sier Jullum.

Alexandra Morris i Skagen Fondene er ikke i tvil om at det blir et spennende år.

– En av de tingene jeg naturlig nok kommer til å følge nøye med på, er inflasjonen. De fleste ekspertene er enige om at vi nærmer oss toppen av renteøkningene for denne gang, og det kan ha positiv innvirkning på markedene. Og som tennisentusiast gleder jeg meg til å følge fremgangen til Casper Ruud det neste året. For en idrettsprofil!