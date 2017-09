Oilers tilbake på vinnarsporet

Stavanger Oilers tok sin andre seier på dei fem første kampane i serien i kveld. Laget leia lenge 1–0 over Stjernen i DNB-Arena. Sluttresultatet blei 2-0, etter at Stjernen tok ut keeperen sin i sluttminuttet for å prøve å utlikna.