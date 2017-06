Ny Viking-nedtur på tampen

Kwesi Appiah virket å runde av Viking-karrieren ved å score kampens eneste mål da Stavanger-laget tok ledelsen 1-0 i Eliteserien søndag. To minutter før ordinær tid dukket imidlertid Vegard Skjerve opp og satte inn 1-1 etter et langt innkast.

Dermed ble det nok et poengtap mot slutten for Viking-trener Ian Burchnall.

Viking-trenar Ian Burchnall jublar etter 1-0 etter 29 minutt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det høres ut som det er hakk i plata hos meg. Jeg vil ikke stå her og si de samme tingene, for det er kjedelig, men jeg mener vi kjemper godt og skaper mange sjanser i dag. Men nok en gang klarer vi ikke å holde unna, sa en meget oppgitt Burchnall til Eurosport etter kampen.

Takket av

Appiah, som har vært på lån i Viking, skal til høsten spille i AFC Wimbledon, men passet på å takke Viking-fansen skikkelig ved å score foran hjemmesupporterne i Stavanger.

Spissen ventet inne i feltet da Hassan Sale Usman slo inn fra høyre og headet ballen i en bue over FKH-keeper Per Kristian Bråtveit til 1-0.

Kwesi Appiah skåra i sin siste Viking-kamp, før han vender tilbake til Wimbledon. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Før scoringen hadde både Sale Usman og Samuel Adegbenro hatt muligheter til å sende vertene i føringen uten å lykkes med å få ballen i nettet.

To annullerte scoringer

Gjestene trodde de hadde utlignet på overtid av første omgang da Liban Abdi snek seg fri på bakre stolpe og satte ballen i mål etter et frispark fra venstre.

Dommer Rohit Saggi annullerte imidlertid scoringen fordi Shuaibe Lalle Ibrahim satte opp en sperre som hindret Viking-forsvarerne i å stoppe Abdi.

Viking-laget holdt lenge godt unna for Haugesund etter pause, og etter 70 minutter var det Adegbenro sin tur til å tro at han hadde fått nettsus. Han fikk ballen etter at både Sale Usman og Michael Haukås hadde avsluttet rett på Bråtveit. Nigerianeren satte ballen sikkert i mål, men assistentdommeren vinket av for offside.

Tapte to viktige poeng

Sale Usman, som var involvert i det meste Viking foretok seg offensivt, var svært nære å doble til 2-0 da han gikk på skudd etter 87 minutter, men forsøket traff Bråtveits høyre stolpe.

Hard kamp om ballen på Viking stadion. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

I stedet smalt det i andre enden kun sekunder senere.

Et langt innkast fra venstre ble stusset videre av Johnny Buduson. Der ventet Skjerve, som fra kloss hold dunket ballen i mål til 1-1.

Resultatet gjør at Viking står med ni poeng helt nederst på tabellen etter 14 serierunder. Ved seier hadde laget kun vært tre poeng bak Tromsø, men nå er avstanden fem poeng.

Haugesund ligger på åttendeplass med 19 poeng.