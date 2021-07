Ny svindelmetode: Bruker norske ungdommer til å flytte penger utenlands

Torsdag kunne man lese om Ganddal skolekorps, som ble svindlet for 42.000 kroner av dugnadskassen.

Bankene har et filter, som kan fange opp en god del av svindelforsøk som blir gjort mot norske personer eller bedrifter.

Men for å komme seg utenom filteret til bankene, har svindlerne funnet en utvei.

De rekrutterer ungdommer til sommerjobber, der de blir kontaktet via Facebook med spørsmål om de vil ha sommerjobb.

Den eneste haken er at de må være tilgjengelig på mobil eller spesielt foran pc-en for å være en slags sentral for hvitvasking av penger.

– På den måten ser svindelen troverdig ut, for det overføres til et norsk kontonummer, sier kommunikasjonsdirektør i SR-Bank, Thor Christian Haugland.

Dette skal blant annet ha skjedd i tilfellet med Ganddal skolekorps, som NRK skrev om torsdag.

Kommunikasjonsdirektør i SR-Bank, Thor-Christian Haugland er bekymret over stadig nye svindelmetoder. Foto: Erik Waage / NRK

Norske ungdommer bidrar

På denne måten overføres pengene først til norske kontonumre, tilhørende norske ungdommer. De viderefører så pengene i forskjellige rater til utenlandske kontoer.

– På den måten blir det litt vanskeligere for oss å oppdage det, sier han.

Han mener dette viser at det ikke er hvem som helst som driver på med denne svindelen.

– De er velorganiserte, og bruker tid på å kartlegge selskaper og organisasjoner, og rekrutterer såkalte muldyr.

Ungdommene som blir involvert, kan bli straffeforfulgt.

– Vi har levert inn flere rapporter på dette til Økokrim, og sperrer kontoene umiddelbart. Men vi klarer heldigvis å stanse de fleste transaksjonene. Mange observante bedrifter og organisasjoner tar de telefonkontrollene de skal og finner dermed ut at det er et forsøk på svindel.

Rådgiver i Økokrim, Anne Dybo, sier ungdommene i verste fall risikerer fengsel om de sier ja til å fungere som muldyr for svindlere. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Økokrim: – Straffbart

Økokrim har avdekket flere tilfeller av denne typen kriminalitet. Det er straffbart, og de involverte har fått fengselsstraff.

– Det er ikke bra. Vi advarer sterkt mot dette, og ber ungdommer om å tenke seg om. Om du blir kontaktet, spør gjerne folk rundt deg om dette er noe du bør gjøre. Det er alltid noen som vet at dette ikke er bra, sier Anne Dybo, rådgiver i Økokrim.

Ungdommene kontaktes også av bank, og ifølge Haugland høres det ut som om de i de aller fleste tilfellene har vært intetanende naive.

– Det er altfor mange som har guarden litt for langt nede om sommeren. Det vet svindlerne, sier han.

Pengene havner i utlandet. Trolig vil ingen se dem igjen.

– Det politianmeldes, og politiet vil forsøke å følge pengene. Men det er en krevende oppgave. Det er tyveri av store verdier i samfunnet, og det bekymrer oss, sier Haugland.

Sparebank 1 opplever flere typer svindler for tiden. Foto: Skjermdump

Tippe-svindelen

Et andre nytt fenomen, er at mennesker får beskjed om at de har vunnet i tipping eller lotteri. De får så beskjed om at de ikke har registrert kontonummer for registrering av gevinsten, og at de vennligst må gjøre det.

Etter noen timer får de gjerne 100.000 eller 200.000 inn på konto.

– Så, etter noen nye timer, får de en beskjed om at de har fått for lite penger. De skulle for eksempel hatt 300.000 i stedet for 100.000, og blir bedt om å føre disse pengene tilbake til et annet kontonummer, sier Haugland.

Da er folk gjerne godtroende, ifølge Haugland. De har jo fått penger inn på konto. De fører dermed de 100.000 kronene over til et utenlandsk kontonummer, og blir dermed et såkalt muldyr.

– Svindlerne har nok kartlagt personene de kontakter. Det er et sofistikert svindelspill som foregår. Jeg er bekymret. Nå må folk passe på, sier Haugland.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, minner ungdom på at det er veldig liten sjans for å bli headhuntet til en jobb. Foto: MELLINGSATER / MELLINGSATER

Skal mye til for å bli headhuntet

Han mener folk må være langt mer forsiktige med hva de legger ut på sosiale medier.

– Det kan bli misbrukt. Bruk hodet, bruk vett, sier han,

Dette er en nasjonal utfordring. Også DNB har opplevd slike type svindler. Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø reagerer spesielt på at svindlerne nå bruker ungdommer som muldyr.

– Det er alvorlig. De har ikke livserfaringen eller kunnskapen til å avsløre dem. Foreldrene må gjøre ungdommene oppmerksomme på det, så får vi håpe at det ikke blir en dyr lærepenge, sier han.

Han oppfordrer ungdommer til å være kritiske til om de blir headhuntet til en jobb.

– Det er en veldig liten sjans for at du som ungdom skal bli headhuntet. Om du ikke har søkt på noen jobb, tror jeg du kan gå ut fra at det er svindel om du får en slik henvendelse, sier Korsberg.