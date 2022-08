NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad har signert en avtale om å sammen flytte inn i den planlagte mediebyen på Nytorget i Sentrum. Det ble klart fredag formiddag.

Mediebyen er planlagt å være klar til innflytting om under tre år, 1. juni 2025.

Dette forutsetter imidlertid at reguleringsplanen for området vedtas slik den nå foreligger. Planen er for tiden ute på høring.

NRKs distriktsdirektør, Marius Lillelien sier det er veldig gode nyheter at avtalen er signert, men erkjenner at det nye bygget blir ikke billig å leie for NRK.

– Stavanger er en dyr by å drive næringsvirksomhet i, av helt naturlige grunner. Det blir blant de dyrere lokalene vi har, men vi har fått til en avtale som vi synes er god, og som vi er godt fornøyd med.

Marius Lillelien, distriktsdirektør i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

Kjetil Haver er salgs- og markedssjef i SVG Property, som sammen med Stavanger Utvikling KF eier området der mediebyen skal ligge. Han kan ikke si noe om leieprisen i prosjektet, men sier det er snakk om en prosjektkostnad på omtrent 400 millioner kroner.

SKISSE: Her skal den nye mediebyen i Stavanger ligge. Dette bildet er en skisse. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

– Det er en gledens dag

Distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen, er svært glad for at avtalen nå er signert.

– Det er en gledens dag. Jeg synes dette er en kjempegod nyhet. Vi har jobbet med dette i flere år, og endelig er det klart. Jeg ser virkelig frem til å være en del av dette sentrumsutviklingsprosjektet.

NRKs lokaler på Ullandhaug. Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

NRK har vært i lokalene på Ullandhaug i omtrent 25 år. Christensen tror mye godt kan komme ut av flyttingen til sentrum.

– Det å komme inn i nye, moderne lokaler med ny teknologi på en attraktiv plass for ansatte, er én ting. Det store spørsmålet blir hvordan vi sammen med de andre medieaktørene kan utvikle oss videre.

GLAD: Distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I 2020 ble en intensjonsavtale om mediebyen signert. Da var blant annet selskapene Mediafarm og Screen Story også med på satsingen. Det er de ikke lenger.

– Det er vanskelig for meg å si hva som er de konkrete vurderingene, men vi skulle gjerne hatt dem med i dag, sier Christensen, men presiserer at både de og andre fortsatt har mulighet til å bli en del av mediebyen.

Vil ha med flere aktører

Stavanger Aftenblads sjefredaktør, Kjersti Sortland, er også godt fornøyd med å ha signert avtalen.

– Det er vi så glade for. NRK og Aftenbladet skal flytte inn sammen i ny medieby i Stavanger det året Stavanger fyller 900 år. Det blir bra, sier Sortland.

Og legger til:

– Så håper vi at vi får med oss mange flere medie- og teknologibedrifter.

AFTENBLADET: Kjersti Sortland, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Hvem kunne passet inn her, sammen med NRK og Stavanger Aftenblad?

– Vi har da flere aviser. Jeg skulle ønsket meg både Rogalands Avis og flere. Vi må prøve å gjøre oss lekre og håpe at de har lyst til å komme å være med.

Mediebransjen kan gjerne lære om formidling av andre, sier Sortland. Hun trekker blant annet fram spillbransjen som et eksempel.

– De er ikke fienden

Schibsteds konsernsjef, Kristin Skogen Lund, har stor tro på at begge parter vil nyte godt av samlokaliseringen.

– Det gjør det mer spennende å jobbe der, det blir lettere og tiltrekke seg talenter, man får et miljø og kan samarbeide om enkelte ting, som teknologiutvikling og innovasjon, selv om man også er konkurrenter.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Under Arendalsuka sa du at NRK prøvde å ta posisjonen til VG på nett. Hvorfor vil du samarbeide med «fienden»?

– De er ikke fienden. Vi har Aftenposten og VG i hver sin etasje i Oslo, eier begge to og de konkurrerer om de samme leserne. Dette har vi lang erfaring med. Det er ikke noe problem å konkurrere i markedet og likevel samarbeide i en samlokalisering.

– Svært viktig for Stavanger

Dag Mossige (Ap) er fungerende varaordfører i Stavanger.

Han synes det er flott at avtalen nå er signert, og sier det kan bli en viktig del av en eventuell oppgradering av hele området.

– Det er svært viktig for Stavanger og regionen. Det er et enormt sentralt utviklingsprosjekt som vil samle og skape arbeidsplasser, sier Mossige.

– Hva tror du om sjansene for at dette faktisk blir vedtatt?

– Av respekt for behandlingen vil jeg avvente den, men jeg opplever en enorm interesse for å endelig få fart på Nytorget. I grunn har det stått til forfall i flere tiår, så her har vi valget om å gripe den enorme sjansen som ligger foran oss, eller la den gå.

Reguleringsplanen som mediebyen er nå ute til høring og vedtaket skal etter planen fattes til høsten.