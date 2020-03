Norske hjelpearbeidarar angripne på Lesvos

– Konflikten er nå på eit katastrofalt nivå, seier generalsekretær i Dråpen i havet, Trude Jacobsen.

Etter at Tyrkia på laurdag gjorde det klart at dei ikkje ville stoppa flyktningar på veg til Europa, melder organisasjonen om at det spente forholdet mellom innbyggarar på den greske øya Lesvos og flyktningar og hjelpearbeidarar, har forverra seg.

Tre bilar angripne

– Vi har full forståing for at dei lokale er frustrerte på flyktningsituasjonen i Hellas, men det er ikkje greitt at høgreekstreme grupper utnyttar situasjonen, seier Jacobsen.

Ho fortel at tre av bilane deira blei angripne på vegen mellom Moria-leiren og øyas hovudstad Mytilini sundag kveld. Det var ein person i kvar bil. Dei tre hjelpearbeidarane måtte flykta frå bilane sine, men ingen skal ha blitt fysisk skadde. Dei kjem frå Noreg og utlandet.

På ein facebook-post skriv organisasjonen at alle deira frivillige er trygge i Mytilini.

– Akkurat nå er det 21 personar frå organisasjonen vår i Lesvos. Ti er norske. Alle har fått tilbod å koma heim, dersom dei ønsker det, seier Jacobsen.

Fleire tilbod stengde

Situasjonen har vore spent lenge på øya, mellom anna på grunn av planlegginga av ein ny leir for asylsøkarar som regjeringa bygger.

Onsdag førre veke melde NTB at hundrevis av innbyggarar kasta stein mot politiet i protest mot den nye leiren. Politiet svarte med tåregass, sjokkgranatar og gummikuler, ifølgje ein fotograf frå nyheitsbyrået AFP.

– Som følgje av situasjonen er nå ein klinikk i Mori-leiren stengt og tilbodet vi har til barn ned i fireårsalderen, som er på flukt åleine er også mellombels stansa, seier Trude Jacobsen.

Tidlegare har dei stengt ned to senter i Mori, der dei tilbyr barn undervising og aktivitetar som sjakk og handarbeid.

Når Tyrkia opnar grensa meiner Trude Jacobsen at det er viktigare enn nokon gong at Noreg får Europa med på å bygga opp leirar som kan ta imot flyktningane, i staden for å bidra med pengehjelp.